Chi è Noemi, la cantante originaria di Roma che ha cominciato la sua carriera da giovanissima. Poi il successo con X Factor nel 2009

Nata a Roma nel 1982, Noemi, all’anagrafe Veronica, ha scelto di fare musica con quello che è il nome che la mamma avrebbe voluto darle alla nascita. L’artista, diventata famosa dopo aver preso parte a X Factor nel 2009, ha cominciato in realtà a far musica molto tempo prima, anche se le sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo risalgono a quando era appena una bambina. Noemi, infatti, è stata protagonista da piccolissima di diversi spot pubblicitari, come quella Pampers. Più avanti, sempre in tenera età, si è scoperta appassionata di musica e proprio spinta dal papà, che faceva il chitarrista di una band, ha cominciato a studiare musica, venendo seguita da Maria Grazia Fontana.

Proprio in quegli anni Noemi ha cominciato a studiare pianoforte e chitarra, mostrando il suo grande talento. Dopo aver studiato al DAMS ed essersi dedicata inizialmente al cinema e alla tv, studiando proprio regia televisiva, e iniziando le sue prime esperienze in questo ambito, è tornata al suo grande amore, la musica. Dopo aver collaborato con il compositore Diego Calvetti, Noemi ha deciso di prendere parte prima a SanremoLab, e dopo nel 2008 a X Factor.

Noemi, l’esperienza a X Factor e il successo

Nel 2008 Noemi ha deciso di partecipare a X Factor, presentando nel corso del reality show il brano “Briciole”, che ha avuto un successo straordinario, conquistando la seconda posizione della top singoli. L’artista è stata poi eliminata nel corso della dodicesima puntata, classificandosi quinta. Nonostante questo, da quel momento ha ottenuto una popolarità importante, collaborando anche con grandi artisti come Fiorella Mannoia, diventata sua amica: le due insieme hanno lavorato al brano “L’amore si odia”.

Noemi ha preso parte al Festival di Sanremo per ben otto volte, ottenendo come risultato migliore un terzo posto con “Sono solo parole” nel 2012. Nonostante un posizionamento che non sempre ha premiato i suoi brani, Noemi ha ottenuto sempre ottimi riscontri in termini di ascolti dai suoi Festival.

