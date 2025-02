Noemi, chi è: il successo con X Factor

Noemi, Nata a Roma nel 1982, è lo pseudonimo scelto da Veronica Scopellitti nel mondo della musica. L’artista, dopo aver preso parte a X Factor nel 2009, ha cominciato una carriera importante che l’ha portata a prendere parte a ben otto Festival di Sanremo con più o meno successo. Nel 2012, con “Sono solo parole”, ha ottenuto un terzo posto. Nel 2025 l’artista ci riprova con “Se t’innamori muori”, un brano che sta piacendo e non poco alla critica.

The Kolors, chi sono e cosa desiderano da Sanremo 2025/ “Il nostro obiettivo è divertirci”

Noemi, chi è. La critica a Sanremo 2025: “Ha ottenuto meno di quanto meriterebbe”

La canzone di Noemi a Sanremo 2025, seppur gradita dal pubblico, non sembra aver ottenuto i riconoscimenti che avrebbe meritato. Le parole profonde, la melodia dolce ma impattante e la sua voce sempre graffiante e decisa, infatti, avrebbero quanto meno meritato di entrare nella Top 5 ma così fino a questo momento non è stato e i telespettatori ne sembrano delusi. “Onestamente dovremmo tutti delle scuse a Noemi per non essere stata compresa in questo Sanremo” scrive Miriam su X. A tanti, infatti, la sua canzone è piaciuta davvero tanto, come a Clarissa che la definisce “impeccabile”. Non manca neppure chi va più sul tecnico: “Quelle noti basse CANTATE (perché ormai le note basse sono solo parlate) così le san fare solo lei e Arisa. Non sono gusti, sono fatti. Un televoto può passarci sopra, una giuria no” scrive Marcuzzo su X.

“BALORDA NOSTALGIA” TESTO COMPLETO CANZONE OLLY Sanremo 2025/ "Quello che resta di un amore finito"

E ancora: “Questa è una delle migliori Noemi di Sanremo. Quasi alla pari di Sono solo parole.

Credo che la gente non stia percependo il messaggio, che non colga la sua bellezza. Ha interpretato in modo divino. Come sempre. Il brano è perfetto per lei, un botto al cuore”. Dunque, secondo tanti la cantante meriterebbe qualcosa in più che fino ad ora non ha ricevuto né ottenuto. Chissà se questa sera, nella serata finale di Sanremo 2025, riuscirà ad affermarsi tra i migliori.