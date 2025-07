Chi è Noemi, la cantante romana che ha cominciato la sua carriera fin da piccola? Il lavoro nel mondo del cinema, poi il successo. E il marito...

Conosciuta da tutti come Noemi, il suo vero nome è in verità Veronica Scopelliti. La sua carriera musicale è cominciata prestissimo: fin da bambina, infatti, Noemi ha cominciato a cantare, incoraggiata anche dal papà, ex chitarrista di un gruppo che aveva ottenuto anche successi notevoli. Su consiglio appunto del papà, Noemi ha cominciato a studiare canto e musica fin da giovanissima, venendo seguita da Maria Grazia Fontana che le ha dato lezioni.

A sette anni, Noemi ha iniziato a studiare pianoforte e poi a undici anche chitarra, iniziando anche a cantare. Dopo essersi laureata al DAMS, ha continuato gli studi ma nel frattempo ha cominciato a lavorare nel mondo del cinema come sceneggiatrice e regista, per poi dedicarsi alla musica.

Ma come è nato il nome d’arte che ha scelto? Veronica, così come si chiama all’anagrafe, ha deciso di farsi chiamare artisticamente Noemi perché questo è il nome che la mamma avrebbe voluto darle alla nascita. Noemi ha cominciato la sua carriera grazie a X Factor, al quale ha preso parte nel 2008, dando così inizio anche alla sua carriera “mediatica”

Noemi, chi è: l’amore con Gabriele Greco conosciuto nel 2008

Nel 2008 Noemi ha conosciuto Gabriele Greco, musicista che ha preso parte lla sua band come bassista. Tra loro è scoppiato subito qualcosa di importante, tanto che per diverso tempo hanno vissuto a Londra insieme. Dieci anni dopo il fidanzamento, i due si sono sposati a Roma.

Era il 2018 e da quel momento i due sono diventati marito e moglie, con la speranza di diventare presto anche mamma e papà: ora, infatti, sognano un figlio, nonostante in passato Noemi abbia più volte detto di non sentirsi pronto e di non essere certa di volere un bambino. Con il tempo, però, questo dubbio si è trasformato in un bisogno e ora la cantante vorrebbe regalare un bebè al marito.

