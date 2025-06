Noemi, chi è: vita e carriera della 43enne cantautrice romana. "Bisogna passare dall’inferno per andare in paradiso e io..."

Noemi, chi è la cantautrice capitolina che tra poco sarà di scena sul proscenio del “Tim Summer Hits” edizione 2025 e cosa sappiamo della sua carriera e la vita privata? È tutto pronto infatti per la seconda puntata dello show musicale in diretta da Piazza del Popolo a Roma e che vedrà, su Rai 1, al timone Carlo Conti e Andrea Delogu: e nella scaletta di ospiti che propone la kermesse che, di fatto, apre le porte dell’estate allo scoccare della mezzanotte, ci sarà pure la 43enne originaria di Roma, sicuramente tra le protagoniste più attese e anche dalla carriera più lunga tra tutti coloro che si esibiranno.

E, se in un altro pezzo quest’oggi raccontiamo chi è suo marito, Gabriele Greco, e quanto sia stato importante nel periodo di difficoltà vissuto dalla cantante, qui parliamo invece proprio della carriera dei Noemi e anche dei problemi di depressione a cui aveva accennato proprio negli ultimi tempi.

Classe 1982 e originaria di Roma, Noemi (nome d’arte di Veronica Scopelliti) aveva ereditato sin da piccola la passione per la musica dal padre (peraltro, come il genitore, anche l’attuale marito è un musicista), avvicinandosi all’amato pianoforte all’età di 7 anni. Dopo gli inizi nel mondo dello spettacolo come attrice, forte anche di una laurea in Regia Televisiva e Cinematografica, la svolta per lei era arrivata dai provini fatti per l’edizione 2009 di “X Factor” e la decisione di buttarsi anima e cuore nella musica.

Da lì sarà un crescendo per Noemi che prima pubblica il suo lp d’esordio “Sulla mia pelle” e poi, nel 2010, calca per la prima volta il palcoscenico di Sanremo, dove avrà modo di tornare in più occasioni negli anni.

E oggi, dopo ben otto partecipazioni al Festival, sette album in studio e uno live, ottenendo ben diciotto dischi di platino, si capisce come Noemi sia uno dei volti di punta della kermesse che si tiene stasera nella ‘sua’ Roma. Come accennato sopra, della sua vita sentimentale ci occupiamo in un pezzo a parte in cui scopriamo chi è Gabriele Greco, l’uomo a cui si è legata sentimentalmente oramai nel lontano 2008 e con cui aveva deciso poi di convolare a nozze dieci anni dopo (la coppia finora non ha avuto figli e spieghiamo il perché). Qui invece ci vogliamo soffermare sui problemi avuti da Noemi, tra depressione e quella dinamica di ‘derealizzazione’ che ha avuto modo di spiegare un po’ di tempo fa: “Mi ero totalmente annullata nella musica, nelle canzoni e in quello che dovevo fare, e forse Noemi aveva preso il sopravvento su Veronica” aveva raccontato a “Le Iene”, accennando pure agli attacchi di panico avuti a Sanremo e al percorso fatto per superarli.

“Mi sarei dovuta fermare e capire che cavolo era che non andava dentro di me, però non l’ho fatto e anzi ho continuato”: così Noemi nel servizio realizzato per il programma di Canale 5, aprendosi su quel problema che l’aveva portata a sentirsi spaesata, perdendo anche il contatto con la realtà e quello che, a suo dire, era stato una sorta di “distacco dal mondo”. Infatti la 43enne cantautrice aveva candidamente ammesso di aver saputo fingere per anni: “Sembrava che non avessi niente, una grande attrice (…) In quel momento mi sembrava ovvio che fosse tutto inutile, era ovvio che fossi io inutile, la mia vita, tutto quello che avevo fatto” aveva aggiunto spiegando anche che “bisogna passare dall’inferno per passare al paradiso” e che quel momento difficile le aveva negato la possibilità di rendere padre suo marito.