Noemi, chi è: vita e carriera. La 43enne in coppia inedita con Gerry Scotti conduce "Torino is fantastic" e duetta anche con...

NOEMI, “IL CONCERTO DA SOGNO? ACCOMPAGNARE VASCO AL PIANO SUONANDO…”

Noemi, chi è la cantautrice protagonista questa sera, in fascia prime time, con “Torino is fantastic” su Canale 5, il concerto evento che ripercorre le emozioni dello show andato in scena lo scorso 24 luglio e condotto da Gerry Scotti in coppia assieme all’artista capitolina? Come si ricorda, la 43enne (alla cui vita sentimentale accenniamo in un altro pezzo quest’oggi con un breve ritratto di suo marito, Gabriele Greco) non solo ha condotto lo spettacolo e presentato i diversi artisti che hanno animato la Festa di San Giovanni del capoluogo piemontese, nella cornice di Piazza Vittorio, ma ha avuto modo di esibirsi in prima persona per le migliaia di spettatori presenti e regalando loro pure un duetto assieme a Shaggy. Scopriamo intanto qualcosa di più su Noemi prima di rivivere le emozioni di “Torino is fantastic” sulle reti Mediaset.

Per raccontare chi è Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti, cantautrice classe 1982 e sposata dal 2018 con Gabriele Greco, bassista della sua band con cui pian piano ha intrecciato una relazione amorosa, servirebbe creare una piccola voce di un’ideale enciclopedia musicale dal momento che l’artista romana rappresenta non solo uno dei talenti più fulgidi espressi dal panorama contemporaneo in Italia ma anche di maggior successo, senza dimenticare le ben otto partecipazioni al Festival di Sanremo, dove oramai è praticamente di casa: oltre a tante tournée, cominciate nel lontano 2009 e che rappresentato il fulcro del suo sapersi esprimere ed entrare in empatia col proprio pubblico, Noemi ha già all’attivo ben sette lavori in studio, a cui va aggiunto un album dal vivo e diverse collaborazioni con diversi colleghi.

NOEMI, IL FEAT CON ROCCO HUNT, “MI HA DATO DELLE DRITTE PER CANTARE IN NAPOLETANO!”

E in una bella intervista concessa di recente a Radio Italia, si può trovare un interessante compendio del Noemi-pensiero, senza dimenticare che da poco la 43enne è in radio con “Oh ma”, l’immancabile tormentone estivo realizzato in coppia con Rocco Hunt. Accennando alla nuova tournée sui palchi di tutta Italia, nell’ambito del suo “Nostalgia Summer Tour”, la rossa cantautrice aveva avuto modo di raccontare agli speaker Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi che il suo concerto ideale sarebbe assieme a Vasco Rossi: “Il mio sogno sarebbe accompagnarlo al pianoforte su ‘Albachiara’, con lui che la canta…”. A proposito del featuring con Rocco Hunt, Noemi aveva parlato del suo approccio col napoletano con cui si era cimentata: “Si tratta di una lingua molto musicale, ma lui mi ha dato delle grandi dritte e mi sono divertita… Poi quando ho fatto il pezzo mia mamma era super contenta”.

E sempre nel corso della lunga chiacchierata con l’emittente radiofonica specializzata sulla musica tricolore, Noemi aveva trovato il modo anche di parlare di sport. Se la per la Roma è cosa nota (“Gasperini è un allenatore di grande esperienza e quindi sono sicura che, facciamo le corna, potrà avere grandi soddisfazioni” aveva detto a proposito del nuovo allenatore dei giallorossi), curioso invece è lo scambio a distanza, in tutti i sensi, con Jannik Sinner. Parlando del nuovo fenomeno della racchetta, Noemi aveva scherzato dicendo che prenderebbe volentieri delle lezioni di tennis in cambio di quelle di canto: “Ma penso che possa insegnarmi molto più lui sul tennis che io sulla musica, perché non sono propriamente una cantante tecnica. Sono molto di emozioni” aveva poi aggiunto la 43enne tornando seria.