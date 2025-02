Il carattere forte e determinato uscito fuori dal racconto di suo padre Gianluca e della sua compagna Antonella viene palesato dalla stessa Noemi nello studio di C’è posta per te 2025. La ragazza è un fiume in piena e lancia accuse contro entrambi, ammettendo di non credere alle parole del padre e di essere stata trattata come un’estranea nella loro casa. Attacca, dunque, Antonella, e conferma di non voler avere più rapporti con loro. A poco serve l’intervento di Maria De Filippi: Noemi chiude la busta e la possibilità di una riappacificazione. (Aggiornamento di Anna Montesano)

C'è posta per te 2025, 5a puntata/ Diretta storie: la sorpresa di Amadeus e i rapporti familiari complicati

La storia di Gianluca e Antonella a C’è posta per te 2025: rottura con la figlia Noemi

La quarta storia della quinta puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista Gianluca e Antonella. Lei è la compagna e convivente dell’uomo, che dal suo precedente matrimonio ha avuto una figlia, Noemi, che è da giugno scorso che non vuole vedere e sentire suo padre. Il motivo di questa rottura sarebbe una discussione con Antonella.

Noemi sbotta col padre a C'è posta per te 2025 e fa infuriare social/ Maria De Filippi tenta la "psicanalisi"

Noemi ha 17 anni quando l’ex moglie di Gianluca decide di lasciare la Sicilia per andare ad Ancona, per stare col nuovo compagno. Noemi non vuole lasciare la Sicilia e preferisce, anzi, stare col padre, che vive con Antonella. L’ingresso di Noemi a casa è complicato: la ragazza è poco disciplinata ed è Antonella a cercare di darle delle regole. Il padre prova ad intervenire ma, non essendo mai stato una persona autoritaria, fa fatica. In più, lui deve assentarsi spesso per giorni per lavoro.

Una lite tra Noemi e Antonella scatena il caos in famiglia

La lite definitiva arriva quando una notte trova Noemi con una sua amica a tavola. Antonella non ne può più e si infuria. Chiama Gianluca, che torna a casa per risolvere la situazione ma senza riuscirci. Noemi decide allora di lasciare la loro casa, trasferendosi dalla madre ad Ancona. Da allora, i rapporti si sono interrotti.

Cristina, a C'è posta per te 2025: ira social contro genitori/ "Salsa, lavoro, vestiti all'antica: Medioevo!"

Noemi ha accettato l’invito a C’è posta per te 2025. Suo padre si commuove nel vederla e le dice: “Mi manchi tanto, è da sei mesi che non ci sentiamo e ci stai uccidendo. Io ho sbagliato perché ti ho detto sempre di sì, una volta che ho detto di no è successo tutto questo. Io non ho scelto Antonella, io amo entrambe”.