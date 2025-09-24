Noemi e la confessione sul bullismo: "E' cambiato tutto quando ho incontrato persone che mi hanno teso la mano"

Noemi si gode la nuova avventura da giudice a Io canto family su Canale Cinque, il programma condotto da Michelle Hunziker che ha spinto per avere in squadra l’artista romana. La cantante ha però colto l’occasione nel corso di una intervista concessa tra le colonne di Chi di raccontare la sua battaglia con il bullismo, che ha subito da piccola sulla propria pelle. E ha deciso di mettere nero su bianco quanto vissuto: “Da piccola ho subito episodi di bullismo, ma tutto è cambiato quando ho incontrato persone che mi hanno teso la mano e mi hanno fatto sentire meno sbagliata” ha rivelato Noemi in una intervista rilasciata tra le pagine di Chi.

Non poteva mancare anche un tema ancora più intimo, visto che Noemi ha parlato della possibilità di diventare madre un giorno, guardandosi indietro: “L’argomento dei figli non è stato affatto facile, perché magari nel momento in cui avrei potuto averli non ci ho pensato” ha ricordato l’artista di brani iconici come Sono solo parole e Per tutta la vita oppure i più recenti Glicine e Se ti innamori muori.

Noemi e il rapporto con il corpo: “Ora ha tutto più coerenza”

Qualche anno fa la cantante ha deciso di intraprendere un importante percorso che l’ha portata a stravolgere peso e fisico. L’artista romana infatti non ha mai nascosto di aver ritrovato una certa serenità e armonia, un rapporto con il proprio corpo decisamente diverso da quello che aveva in passato: “Ho ritrovato un buon rapporto con il mio corpo e mi piace valorizzarlo. Credo che immagine e musica siano come pezzi di un puzzle: devono andare insieme.

Adesso sento che tutto sta prendendo una forma coerente ha spiegato Noemi tra le colonne del settimanale Chi. E da questa sera i fan potranno ritrovarla nella giuria di Io canto family a commentare le esibizioni delle famiglie che hanno deciso di mettersi in gioco nel programma di Canale Cinque.

