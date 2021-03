Noemi, con “Glicine”/ “Un pezzo in cui mi ritrovo” (Sanremo 2021)

Tra i 26 artisti in gara che si sfideranno al Festival di Sanremo 2021, c’è anche Noemi, con l’inedito “Glicine“: “una canzone in cui mi ritrovo molto, è un pezzo emozionante“, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni. Grande attesa per la celebre kermesse al Teatro Ariston: “Spero che possa essere un arcobaleno che colora finalmente questo cielo che nell’ultimo anno non è stato proprio chiaro“. La carriera di Noemi, al secolo Veronica Scopelliti, è segnata sin dalla nascita, con un padre musicista e con uno spot pubblicitario in tv a soli 19 mesi per i pannolini. A 7 anni inizia a studiare pianoforte, a 11 la chitarra. Nel 2001 si diploma con il massimo dei voti al Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, e si iscrive al corso di laurea del DAMS della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre. Conseguita la prima laurea nel 2004, prosegue gli studi iscrivendosi al corso di laurea magistrale presso la stessa facoltà, laureandosi nel 2006 con 110 e lode in Regia televisiva e cinematografica. Potrebbe darsi al cinema e alla televisione, ma invece comincia a fare la corista in vari spettacoli.

Noemi e la carriera dagli inizi a Sanremo 2021

Nel 2008 la svolta arriva grazie alla partecipazione a X Factor, che non vince, ma che la lancia nel panorama musicale italiano. Da lì la notorietà di Noemi si accresce sempre più, arrivando ad essere considerata una delle voci più interessanti e particolari della musica italiana. Prima di X Factor aveva però preso parte alle selezioni di Sanremolab e viene ammessa tra i dodici finalisti, senza tuttavia rientrare fra i tre vincitori ammessi di diritto al Festival di Sanremo 2008. Seguono importanti collaborazioni, tutti la vogliono: Irene Grandi, Zucchero, Claudio Baglioni, Gianluca Grignani e Fiorella Mannoia, con la quale canta un altro suo grande successo: L’amore si odia. Per lei compone anche Vasco Rossi, il brano Vuoto a perdere, parte della colonna sonora del film Femmine contro maschi grazie al quale è candidata al Nastro d’argento per la miglior canzone originale. Il 2013 la vede giudice a The Voice of Italy, insieme tra gli altri a Piero Pelù, Raffaella Carrà e J-Ax, esperienza che si conclude dopo 3 stagioni.

Noemi e la svolta dopo X Factor

Nel 2014 Noemi collabora con Malika Ayane, Fedez, Emma Marrone, Loredana Bertè e tanti altri, e nello stesso anno esce Made in London, album interamente registrato a Londra. Il 2020 vede la cantante impegnata nel progetto Italian AllStars 4 life che ha riunito oltre 50 artisti italiani (tra cui: Baby K, Michele Bravi, Bugo, Gigi D’Alessio, Elodie, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Ermal Meta e molti altri)per l’incisione della cover del brano Ma il cielo è sempre più blu, volto a raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana per sostenere Il Tempo della Gentilezza, progetto a supporto delle persone più fragili colpite dalla pandemia COVID-19. La sua prima apparizione a Sanremo è del 2010, dove si classifica quarta: l’esclusione dal palco causa la famosa rivolta degli orchestrali che lanciano gli spartiti dal palco. E’ nel 2012 che riesce a classificarsi terza con Sono solo parole, poi piazzamenti inferiori. Nel 2018 si sposa con il musicista Gabriele Greco e si trasferiscono a vivere a Londra. Non ha ancora figli, ma ci tiene molto. Ha infatti detto: “Noi donne siamo nate per essere madri; rispetto chi non vuole figli, ma per me il motivo per cui si nasce è proprio questo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA