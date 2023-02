Noemi/ Dal singolo hip hop al duetto dance con Mara Sattei a Sanremo 2023

NOEMI, OGGI DUETTO CON MARA SATTEI A SANREMO 2023

Noemi torna sul palco dell’Ariston anche durante questa 73esima edizione del Festival di Sanremo. E questa volta duetterà con Mara Sattei in un’attesissima interpretazione del brano L’amour toujours di Gigi d’Agostino, dj torinese che ancora desta preoccupazione nei suoi fan per i suoi problemi di salute. E quale migliore augurio di pronta guarigione di questo duetto, che colorerà la serata cover in avvio la notte del 10 febbraio?

Noemi non gareggerà questa volta sul palco dell’Ariston, ma presterà la sua voce e il suo talento in un duetto molto atteso, anche perché sarà molto diverso rispetto al repertorio grazie al quale ha saputo conquistare i fan fino a questo momento. Sebbene le due artiste proporranno una loro personale reinterpretazione, accompagnate da un arrangiamento orchestrale. Una sorta di esperimento che non mancherà di stupire i telespettatori, annunciato con un post su Instagram pubblicato il 30 gennaio scorso e che ha mandato in fibrillazione gli appassionati. “Ci vediamo a Sanremo” hanno scritto Noemi e Mara Sattei su Instagram, in un post visibile su entrambi i loro profili e che le ritrae alle prese con le prove di una hit dance amatissima dal pubblico.

NOEMI E IL SUO VIAGGIO TRA GLI STILI MUSICALI

Per Noemi Il duetto di una hit dance sul palco di Sanremo 2023 è certamente qualcosa di inedito. Di recente l’artista ha fatto un’incursione nell’hip hop e nel pop, con il suo ultimo singolo “Fuori da guai” uscito il 16 dicembre scorso che la vede in compagnia del rapper Gemitaiz. L’ultima di una serie di collaborazioni che le hanno permesso di spaziare dalla musica d’autore fino all’indie. E sempre a proposito di singoli, il brano HULA-HOOP ha conquistato il disco di platino il 30 gennaio 2023, dopo un travolgente successo che non si è mai fermato da quest’estate. A questo punto c’è davvero grandissima curiosità sul duetto con Mara Sattei e su una nuova espressività per la voce di Noemi.

Noemi, il cui vero nome è Veronica Scopelliti, nasce a Roma nel 1982 e raggiunge il successo nel 2009, quando diventa la cantante di maggior successo durante la seconda edizione italiana di X Factor. Sebbene non sia riuscita a conquistare la vittoria, quella data è stata l’inizio della sua folgorante carriera. Il Festival di Sanremo è ormai una seconda casa, dato che vi ha preso parte ben sette volte prima di oggi.

