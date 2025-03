NOEMI DIETA E CAMBIAMENTO FISICO DAL 2021

Noemi torna ad aprirsi sul suo cambiamento fisico: lo fa a Le Iene in un’intervista concessa a Nicolò De Devitiis, che ha trascorso 48 ore con lei. Il suo percorso che l’ha portata al dimagrimento si è intrecciato anche a una battaglia contro il disagio mentale, infatti l’artista ha sofferto di derealizzazione. Proprio al programma di Italia 1 in passato aveva confessato di aver iniziato a correre e ad allenarsi seguendo il metodo Tabata, che è un allenamento in grado di aumentare la potenza aerobica e quella muscolare. Poi si è appreso che all’attività fisica era stato abbinato un regime alimentare ad hoc.

La svolta comunque risale al 2021, quando la cantante si presentò al Festival di Sanremo con un fisico asciutto e modellato: aveva perso 15 chili in un anno e mezzo, e da allora è ancora in una forma fisica smagliante.

Il suo “segreto” si chiama Medical Education Transform Action (META), molto più di una dieta, perché la nutrizione viene combinata al movimento, ma ci sono anche supporto a livello psicologico e rieducazione comportamentale, oltre che estetica. Ad accompagnare Noemi in questo percorso in passato c’è stata la dieta e nutrizionista Monica Germani, che recentemente ha parlato di questo percorso al Corriere della Sera.

IL METODO META E IL CAMBIAMENTO FISICO DI NOEMI

Il medico nell’intervista ha spiegato che Noemi aveva capito che il cibo era solo una parte del problema, quindi ha seguito il protocollo META per non puntare solo al dimagrimento, ma al benessere fisico e psichico in generale. La cantante, infatti, “non si riconosceva più nel suo corpo“, quindi “c’era qualcosa che non funzionava” non solo a livello fisico e il cibo era solo “un modo per colmare i vuoti“. La dottoressa Monica Germani ha ribadito che l’obiettivo di Noemi non era raggiungere un canone estetico, ma migliorare la sua esistenza dopo aver “toccato il fondo“. Così è rinata ed è di nuovo “in pace con il cibo, sgarri inclusi“.

Nel suo caso, il regime si è basato su sei pasti al giorno, con un alimento principale a scelta tra carne, pesce, uova e legumi, a cui aggiungere verdura e un po’ di pane o un piatto di pasta con condimento a piacere più verdura. Non essendo un regime ferreo, poteva concedersi un pasto libero a settimana, invece prima di esibirsi digiuno o quasi, visto che con il canto si stimola il diaframma, quindi avere lo stomaco pieno non è il massimo.

“NOEMI CONTINUI A BRILLARE”

Il metodo META prevede che il paziente venga preso in cura da un dietista e nutrizionista, un internista e/o endocrinologo, un cardiologo, uno psicologo e un personal trainer, ma in alcuni casi possono essere coinvolti anche dermatologo, ortopedico, endoscopia, osteopatia e chirurgo plastico, perché dopo l’esame del paziente si elabora un piano di cure e comportamenti, quindi la dieta è solo uno step, l’ultimo.

Il dimagrimento di Noemi e il suo cambiamento fisico suscitarono polemiche per la sua eccessiva perdita di peso, ma magrezza non è sinonimo di salute, perché questa non si misura solo con il peso. Alla fine di questo percorso, comunque, Noemi è diventata una donna risolta: “Spero che tutto quello che lei ha seminato e raccolto nel periodo trascorso insieme continui a crescere. Mi auguro anche che seguiti a brillare della luce di cui ha brillato fino a ora“, ha dichiarato la dottoressa che l’ha seguita.