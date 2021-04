Noemi/ “Dieta? Rinata dopo il bullismo subito per il mio peso”, adesso principessa per…

La nuova Noemi dimagrita e colorata sui social

Noemi ormai ha regalato a tutti la sua nuova versione di se. Lo ha fatto a Sanremo 2021 e poi in tutti i programmi che l’hanno avuta ospiti nelle settimane successive a cominciare da zia Mara a Domenica In. Questa nuova versione di Noemi è venuta fuori con fatica e sudore, con sacrifici alimentari ma anche con la voglia di regalarsi un altro stile di vita e, come lei stessa ha spiegato, dare un’altra forma alla sua essenza. Il cambiamento è venuto da dentro e chi si mette a dieta lo sa bene che il primo punto è sempre quello: “Ho vissuto un momento in cui mi sentivo fuori fuoco, ma credo che succeda a tutto a causa della velocità della vita. Questo momento di stop forzato che abbiamo vissuto mi ha imposto a riflettere. Ho ricominciato da me e ho cercato di portare questo cambiamento nella musica che ho messo nell’album Metamorfosi”, ha raccontato a Verissimo. Ma adesso la bella rossa che ha un sorriso smagliante e che sfoggia vestiti colorati sui social a differenza di prima, è pronta a tornare sul palco come ospite dell’ultima puntata di Felicissima Sera. Lei sui social si definisce carica per la serata ma quando ci sono Pio e Amedeo di mezzo non si sa mai come si va a finire.

Dieta META, come ha fatto a dimagrire Noemi e chili persi/ "Ho curato il corpo rispettando madre natura"

Noemi principessa anche per Felicissima Sera?

Cosa farà questa sera Noemi in Felicissima Sera? Al momento non lo sappiamo ancora ma nei giorni scorsi la cantante ha annunciato di essere tornata a collaborare con Disney per calarsi di nuovo nei panni di una principessa. Quasi dieci anni fa, infatti, fu proprio la bella rossa ha prestare la voce alla colonna sonora di Ribelle, uno dei cartoni più significativi Disney, e adesso è pronta a raccontare nuove storie che permetteranno una rilettura del ruolo delle principesse Disney. Sarà questo il suo ruolo questa sera accanto ai due comici pugliesi oppure no? Lo scopriremo solo tra qualche ora.

LEGGI ANCHE:

Gabriele Greco, marito Noemi/ È stato per anni il suo bassista, poi…Noemi, intervista Le Iene/ Video: "Ho subito bullismo per il mio peso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA