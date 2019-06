Noemi dimessa dall’ospedale/ Il papà della bimba ferita a Napoli: “Finalmente a casa”

E’ tornata finalmente a casa Noemi, la bimba ferita nella sparatoria a Napoli dello scorso 3 maggio 2019. Le sue condizioni di salute hanno tenuto tutta l’Italia con il fiato sospeso, con la piccola che ha ricevuto la visita all’ospedale Santobono di diversi esponenti politici, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come riportano i colleghi di Tg Com 24, i medici hanno sottoposto la bimba ad alcuni esami per controllare le sue condizioni prima di dare il via libera alle dimissioni. Festeggiano i familiari della piccola, ecco le parole del padre: «Finalmente siamo a casa e speriamo di riposare tutti insieme. Non ci sembra vero». Il peggio è alle spalle: ricordiamo che Noemi è stata colpita da un proiettile che le aveva trapassato i polmoni, causandole una ferita “da guerra” secondo i medici che l’hanno operata.

NOEMI TORNA A CASA: DE LUCA LE FA VISITA

Le condizioni di salute di Noemi sono progressivamente migliorate e alla fine della scorsa settimana i genitori hanno chiesto ai medici hanno chiesto se fosse possibile dimettere la bimba, che cammina, respira e si nutre normalmente. Tg Com 24 sottolinea che ora la bimba proseguirà la terapia riabilitativa a casa: verrà presa in carico in assistenza domiciliare dall’Asl Napoli 1, con un fisiatra che le farà visita un’ora al giorno per cinque giorni a settimana. Queste le parole del presidente della Campania Vincenzo De Luca: «Questa mattina, nel giorno in cui lascia il Santobono, ho fatto visita alla piccola Noemi e ai suoi genitori. E’ stato un incontro emozionante, simile a quello avuto nei giorni successivi al gravissimo episodio di cui è stata vittima innocente. Bisogna ancora una volta dire grazie ai medici e al personale sanitario che sono stati straordinari, confermando quanto sia un’eccellenza l’ospedale Santobono».

