Noemi è tra gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio sul Nove. La cantante presenta il nuovo singolo “Non sono io” che si candida tra i tormentoni della prossima estate! Un brano trascinante e martellante scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Zef e Alessandro La Cava. In un momento come questo in cui la tecnologia ha preso il sopravvento è ancora possibile innamorarsi? Proprio Noemi, intervistata da Io Donna ha spiegato il significato del brano: “in un mondo sempre più tecnologico, dove le persone sono sempre più lontane e alienate, è ancora possibile amarsi?”.

Sin dal primo ascolto la cantante è rimasta colpita dalla frase: “Sarà vero o no che pure i robot esprimono desideri se cadono i satelliti/ e noi no, noi no/ non crediamo più a niente”. Geniale”. Il singolo arriva a pochi mesi di distanza dal grande successo di “Se t’innamori muori” con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2025.

Noemi dopo Sanremo 2025 esce il nuovo singolo “Non Sono Io”

Non sono io è il nuovo singolo di Noemi che arriva a pochi mesi di distanza dalla canzone di Sanremo 2025 “Se ti innamori muori” scritta da Mahmood, Blanco e Michelangelo. Il brano, tra i più trasmessi e amati dell’ultima kermesse canora italiana, è piaciuto da subito alla cantante che ha confessato: “se ti innamori muori felice, soprattutto, è fondamentale”. La cantante, infatti, ha sottolineato che dopo che hai amato il tuo partner dando tutto quello che potevi, sicuramente non è facile vivere la fine del rapporto e l’abbandono. Ma quando si ha amato senza riserve non ci sono rimpianti.

Infine la cantante ha parlato anche del cambiamento fisico che è stato spesso oggetto di dibattito precisando: “non intendo più rispondere a domande sulla mia dieta. Sono dimagrita per me stessa e per la salute”.