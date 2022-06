Noemi e Carl Brave lanciano Hula Hoop/ “Lo scorso anno ci siamo trovati bene e…”

Noemi e Carl Brave lanciano il singolo Hula Hoop

Noemi e Carl Brave hanno lanciato un nuovo tormentone estivo. Dopo il successo dello scorso anno di Makumba, Noemi e Carl Brave tornano insieme con Hula Hoop. Il brano verrà trasmesso in rotazione nelle radio a partire dal 24 giugno. Su questo nuovo brano, Noemi ha dichiarato: “La grande affinità e il divertimento che proviamo quando stiamo insieme è lampante, anche da questo nuovo brano. Dai primi accordi di chitarra si capisce che è un pezzo nostro: “Hula-Hoop” ha un sound che ormai ci contraddistingue, in bilico tra la luminosità dell’estate e la ricercatezza di suoni come quello della marimba o delle chitarre che sanno d’estate”.

Noemi/ “Nella vita ci vuole anche un po’ di cul*, ogni canzone un momento di ricordo”

Dall’affinità professionale e musicale è nata poi tra loro una bella amicizia. Anche Carl Brave lo ha testimoniato: “Lo stadio Olimpico e gli aperitivi, i vocali infiniti e i duetti per gioco. Io e Veronica abbiamo lo stesso sguardo su tante cose. Una ‘sintonia’ musicale e personale così bella che ho pensato – anche da tifoso scaramantico – che “squadra che vince non si cambia”. Ci siamo trovati così bene lo scorso anno che abbiamo deciso di rifarlo”. Carl Brave e Noemi sono pronti a bissare il successo ottenuto lo scorso anno. Hula Hoop potrebbe entrare in corsa tra i tormentoni estivi.

NOEMI, LOOK HOT A DALLARENALUCIO/ "Lucio racconta com'è fare musica per la vita"

Carl Brave e Noemi provano a bissare il successo di Makumba, nuovo tormentone in vista?

Appena Carl Brave e Noemi hanno annunciato che sarebbero tornati a collaborare insieme, i fan sono andati in visibilio. Il post dell’annuncio ha immediatamente raccolto grandi consensi tanto da contare numerosi commenti e oltre 40.000 like. Lo scorso anno, il brano “Makumba” aveva ottenuto un ottimo riscontro tanto da conquistare tre dischi di platino. Grande successo aveva ottenuto anche il videoclip con oltre trentaquattro milioni di visualizzazioni su Youtube. I due artisti intanto stanno girando l’Italia con i loro rispettivi tour e ad ogni tappa riscuotono molto successo.

Gabriele Greco, marito di Noemi/ "C’è sempre stato, anche quando avevo gli attacchi di panico"

Noemi quest’estate attraverserà l’Italia con le date live Indoor e Outdoor sui grandi palcoscenici estivi e su quelli dei principali teatri, fino al prossimo autunno-inverno. Carl Brave e Noemi hanno scelto di concedersi un bel bis e di unire nuovamente le forze per un nuovo brano destinato a conquistare le classifiche in streaming. Due artisti hanno unito le loro forze per regalare ai fan un’altra hit che accompagnerà questa estate. Il brano ha sonorità vintage e propone una metafora della vita con le difficoltà che ci propone giorno dopo giorno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA