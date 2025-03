Fra le grandi protagoniste della puntata di questa sera de Le Iene, ci sarà anche la cantante Noemi. L’artista romana doc vivrà 48 ore con la iena Nicolò De Devitis, e nell’occasione è probabile che affronterà uno degli argomenti che le sta più a cuore, ovvero, la maternità e la volontà di avere figli. Noemi ha 43 anni e non è ancora diventata madre, ma in un futuro prossimo mai dire mai. E’ stata la stessa cantante, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2025 con Se ti innamori muori, a raccontarlo più volte, come ad esempio fatto al quotidiano Il Mattino, pochi giorni prima dello show dell’Ariston.

Nel suo brano Noemi parla proprio di figli, che non sono “un discorso facile da prendere”, come recita proprio il testo, e l’artista ha svelato di aver pensato più volte alla maternità, anche perchè sono diversi anni che sta con suo marito, Gabriele Greco, e l’età avanza, con tutte le difficoltà naturali nell’avere figli dopo i 40.

NOEMI E I FIGLI: “E’ DIFFICILE COME DONNA METTERE TUTTO ASSIEME…”

“Come donna so che è difficile mettere tutto in fila”, spiegava ancora a Il Mattino, facendo chiaramente capire come lavorare, soprattutto per un’artista in carriera come lei, non è facile da coniugare con l’essere madre, prendersi del tempo, ritirarsi per forza di cose dalla scena per diversi mesi, aggiungendo che ci sono stati dei momenti in cui ha avuto l’opportunità di diventare madre, ma nel contempo di aver “avuto paura”, parole che la stessa Noemi proferiva “con imbarazzo”, pensando ovviamente a tutte quelle donne che invece vorrebbero dei figli, ma che non possono.

L’artista romana racconta di aver avuto paura di perdere qualcosa della propria vita, ma facendo altre scelte i figli restano “un rimpianto”, ed è per questo che nel suo brano canta quella frase. In ogni caso Noemi precisava nell’intervista pre Festival di Sanremo di non pentirsi di non avere ancora avuto dei figli, ma resta comunque un grande rimpianto “finora”.

NOEMI E I FIGLI: “NON CI DORMO LA NOTTE…”

La cantante usa questo avverbio di tempo perchè poi aggiungeva che “mai dire mai”, facendo chiaramente capire che tutto potrebbe succedere, proprio perchè affiancata da una persona che ama e che conosce da tantissimo tempo. A ribadire la questione è stata la stessa Noemi, ospite lo scorso weekend del talk di Canale 5, Verissimo, precisando appunto di sperare “di diventare mamma”, e che a volte non dorme di notte al pensiero dei figli.

La cantante ha raccontato di avere molte amiche madri e che le stesse sono molto felici, ed è per questo che ha questa voglia forte di maternità, considerando l’amore per un figlio un qualcosa di “incredibile e profondissimo”, come le ripetono spesso i suoi genitori. Magari questa sera, vivendo a stretto contatto con De Devitis per 48 ore, potrebbe lasciarsi andare a qualche nuova confessione proprio sulla volontà di diventare madre.