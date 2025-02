https://www.ilsussidiario.net/news/noemi-a-sanremo-2025-ha-gia-vinto-se-ti-innamori-muori-convince-pezzo-stupendo-finalmente/2800783/La cantante Noemi è una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2025. L’artista romana canta la canzone Se t’innamori Muori ed è apparsa in splendida forma, una donna ben lontana da quella che vedremmo invece alle sue prime apparizioni. Nel 2021 è cambiato tutto, anche grazie ad una speciale dieta, vediamo in cosa consisteva.

Era il 2021 e Noemi si presentava al Festival di Sanremo in una condizione totalmente nuova, che aveva stupito e portato anche qualche critica da parte dei suoi fan. Una metamorfosi quasi improvvisa e la cantante che perse ben 15 chili in 18 mesi, un cambiamento sia fisico che mentale e da quella volta non è cambiato nulla e Noemi non ha più ripreso quei chili.

Il suo vero nome è Veronica Scopelliti e Noemi è dimagrita grazie ad una dieta specifica, META. L’acronimo di Medical Education Transform Action ed è una dieta che combina non solo l’alimentazione ma anche altri fattori come il supporto psicologico ed una sorta di rieducazione alimentare. Un personaggio chiave per lei è stata la dottoressa Monica Germani.

Noemi e una condizione fisica spettacolare: c’entra anche questa speciale Dieta

La dottoressa ha parlato in questi giorni ai microfoni del Corriere della Sera ed ha raccontato in cosa consiste questa dieta: “Va avanti attraverso un percorso che miri all’equilibrio di mente e corpo, bisogna prendere coscienza del proprio modo di essere e delle proprie fragilita”, poi la dottoressa ha parlato nello specifico di Noemi:

“La cantante ha compreso che il cibo è solo parte del problema e che il vero cambiamento c’è quando si guarda al corpo nel suo insieme, oltre all’alimentazione anche allo stile di vita, al Metabolismo e al DNA. Questo modo permette di costruire gradualmente nuove abitudini” ed è quello che infatti Noemi è riuscita a fare. La donna ha spiegato che la perdita di peso è solo una parte del processo.

Grazie alla dieta Meta la cantante è riuscita a ricostruirsi una propria identità, non solo a livello fisico ma anche e soprattutto a livello mentale e la dottoressa ha spiegato: “META è un processo interdisciplinare che vede la trasformazione e la rinascita di persone in sovrappeso o comunque obese. La perdita del peso è solo la parte conclusiva di questo processo che riguarda la consapevolezza e un’accettazione di sè”, ha spiegato e Noemi ha realizzato alla perfezione questo processo.