Noemi è una furia sul palco, per un bambino molesto/ “Guarda che scendo, eh!”(VIDEO)

Noemi canta il brano sanremese al live, ma qualcosa va storto: la cantante perde la pazienza con un bambino, il motivo

Dopo aver segnato il suo ritorno al Festival di Sanremo per l’edizione di Sanremo 2022, Noemi torna a far parlare di sé per un bizzarro accadimento che l’ha vista protagonista sul palco di uno dei suoi live show. A documentare l’accaduto è l’utente Nicola Callagher, che sul social Twitter ha condiviso con il resto del popolo del web il video di un segmento del live in cui Noemi perde le staffe per un atteggiamento molesto assunto da un piccolo spettatore accorso al suo show. Il bizzarro accadimento, che ora scatena in rete tra le reazioni più disparate del web, si è registrato quando, nel momento in cui Noemi stava intonando la canzone presentata a Sanremo 2022, Ti amo non lo so dire -che le è valsa la 15° posizione nell’ordine di gradimento finale del Festival- la cantante ha guardato con aria a tratti intimidatoria un bambino presente sul luogo del live show, per poi lanciargli un ultimatum, chiedendogli di non usare oltremodo il laser.

Noemi: "Spogliarmi se la Roma vince lo scudetto? Non sono la Ferilli"/ "Sono piatta, cosa esco?"

A quanto pare, quindi, il bambino molesto all’apparenza stava divertendosi nel puntare con la luce laser il viso della cantante, arrecandole così un ricorrente fastidio nel corso dell’evento. Il che avrebbe scatenato la furia dell’artista, diventata un thread molto discusso via social, data la condivisione del video che ora circola in rete e che vede Noemi del tutto spazientita, al grido di: “Bambino con quel laser, guarda che scendo eh!”.

Noemi/ "Sono contenta perché ora mi sento davvero me stessa"

Il sentiment social a margine della reazione stizzita tanto virale

Una reazione che ora desta l’ilarità del web, come emerge dagli annessi commenti social più aggreganti rilasciati dagli utenti a margine del repost di Noemi del video contenente le immagini del “fattaccio”: “Fenomena”; “Una di noi”; “Quando ce vò, ce vò”; “Troppo forte”. Insomma, nel condividere via social il video che circola in rete sulla sua reazione stizzita verso il piccolo fan Noemi dimostra di non temere i giudizi dell’occhio pubblico rispetto all”accaduto. A corredo del repost, la cantante fa dell’autoironia con una descrizione concisa con tanto di emoticon a forma di faccina che ride a crepapelle: “Al Cavaliere nero!”.

LEGGI ANCHE:

Noemi "Ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire"/ "Tornata magra come ero stata sempre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA