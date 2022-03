Noemi/ “Fabrizio Moro? Spero di collaborarci ancora, in estate farò qualcosa”

Nella giornata di ieri la cantante Noemi ha rilasciato una bella intervista a Radio Italia e le prime parole sono state per il Festival di Sanremo 2022, a un mese dalla kermesse musicale: “Come è andata? Bene. La promozione sta andando bene. Sono contenta, perché è un pezzo diverso dagli altri. Per questo ho vissuto il Festival come una sorta di challenge. La prima serata ero nervosissima. Si è visto?”.

E a proposito di Sanremo, l’artista romana si è concentrata sul suo brano Ti amo non lo so dire: “Questa canzone racconta molto bene un’emozione che conosco. È un dialogo interrotto con una persona che si ama. È stata una sfida provare a raccontare tutto ciò, che era nuovo per me. E poi è stata una sfida cantare una canzone così, che non avevo mai cantato prima”. Si parla anche di anniversari, e un anno fa di questi tempi usciva il suo ultimo album Metamorfosi: “A me è piaciuto molto quel disco. Ci sono i miei soliti suoni, ma anche suoni nuovi. Sono uscita dal seminato”. E fra un po’ Noemi farà uscire un nuovo disco: “Sto lavorando al mio disco, che uscirà tra un po’. Le canzoni sono un po’ come i fiori: le sto raccogliendo, piano piano, per poi metterle in un… disco. Ora ho voglia di collaborare con artisti che provengono da mondi diversi dal mio”.

NOEMI E LA LETTERA A LEI BAMBINA: “SPERO SIA RIMASTA QUELLA MERAVIGLIA…”

Per i suoi 40 anni Noemi ha scritto una lettera a se stessa bambina: “Cosa è rimasto di lei? Spero almeno la meraviglia e l’amore per quello che faccio e per gli altri. La vita ti segna, ti ferisce, ma occorre mantenere un’apertura. Bisogna sempre volare alto e dare una chance agli altri. Mi stupisco ancora? Sì, sempre. Non do mai nulla per scontato. Mi è capitato di sentirmi a terra. Questo però mi ha aiutato a pensare più in positivo”.

Fra i tanti brani portati al successo da Noemi, spicca senza dubbio Sono solo parole, scritto per lei da Fabrizio Moro: “E’ una canzone pazzesca. Mi ricorda cosa bellissime: ad esempio, un podio di Sanremo tutto al femminile. È una canzone che, nonostante sia uscita 10 anni fa, piace ancora”. E proprio Moro ha partecipato a Sanremo 2022: “Non ci siamo visti molto – spiega però Noemi – l’unica volta che ci siamo visti, ci siamo abbracciati. Lo saluto. Gli mando un bacio. Spero di collaborare ancora con lui, visto che insieme facciamo delle cose interessanti”. Chiusura dedicata ai progetti estivi: “Farò qualcosa? Sì, credo. Per ora non ci sono le date. Però sicuramente qualcosa farò, insieme al mio piano, alla mia chitarra e alla mia band”.

