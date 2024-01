Noemi: foto bollente per il nuovo anno con il marito/ Solo slip e T-shirt: web in fiamme

Noemi e la foto bollente con il marito con Gabriele Greco

Noemi, sempre più bella e in splendida forma, inaugura il nuovo anno con una foto che ha infiammato il web. La cantante, molto riservata e poco incline a condividere foto e video della sua vita privata, per l’arrivo del 2024, ha fatto un’eccezione pubblicando sui social una foto in cui indossa semplicemente uno slip e una t-shirt mentre è tra le braccia del marito Gabriele Greco. “Buon 2024 e tanta fortuna”, ha scritto la cantante che, da anni, è ormai una protagonista indiscussa della musica italiana dopo aver conquistato il successo partecipando a X Factor.

Uno scatto inedito e che è piaciuto tantissimo ai suoi fan che l’hanno ripubblicato sui social augurando, a loro volta, buon anno alla cantante e complimentandosi per la sua bellezza.

Noemi e il rapporto con Gabriele Greco

Noemi e Gabriele Greco si sono sposati nel l2018, ma stanno insieme da tantissimi anni. Lui, insegnante di musica, fa coppia fissa con la cantautrice dal 2008 e la accompagna anche sul palco. I due condividono, così, vita privata e professionale e, insieme, hanno formato un connubio perfetto.

“Mio marito c’è sempre stato, è tanto che stiamo insieme, sono più di 10 anni. È bello perché lavoriamo insieme e facciamo un sacco di viaggi insieme”, le parole usate da Noemi per parlare della sua storia d’amore in un’intervista rilasciata due anni fa ai microfoni di Verissimo.

