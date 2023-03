Noemi Garofalo, chi è la madre di Manuela Villa/ “Un brano per lei: da quando non c’è più ho…”

NOEMI GAROFALO, CHI ERA LA MADRE DI MANUELA VILLA

Chi è Noemi Garofalo, madre di Manuela Villa e per un periodo compagna dell’indimenticato Claudio Villa? Questo pomeriggio la 57enne cantautrice capitolina sarà ospite per la prima volta negli studi televisivi di “Verissimo” per il primo dei due appuntamenti del weekend del programma condotto da Silvia Toffanin. E nel corso della lunga chiacchierata che la diretta interessata avrà con la padrona di casa ci sarà spazio non solo per l’amarcord, ripercorrendo la sua carriera artistica, ma pure per il ricordo dei genitori, tra la battaglia legale per il riconoscimento legale della paternità del “reuccio” della canzone italiana e sulla soubrette che all’epoca l’aveva conquistato.

Noemi Garofalo fu la compagna per molto tempo di Claudio Villa: negli Anni Sessanta, infatti, quando il cantautore romano vedeva oramai crescere la sua fama, la soubrette originaria della Sicilia ebbe con lui una relazione di quasi sette anni e da cui nacquero due figli: dopo aver dato alla luce Claudio jr. nel 1962, ecco che nel 1966 nacque pure Manuela; entrambi saranno poi riconosciuti come figli di Villa solamente dopo una lunga battaglia legale e comunque tanti anni dopo la morte di papà Claudio, scomparso nel febbraio del 1987 e che in vita non volle mai riconoscere i due e dare loro il suo stesso cognome di battesimo, ovvero Pica. Ma cosa sappiamo di Noemi Garofalo, morta purtroppo nel 2013 e che aveva intrapreso una relazione con Villa?

NOEMI GAROFALO, LA RELAZIONE CON CLAUDIO VILLA E…

Il cantautore romano all’epoca era sposato con l’attrice Miranda Bonansea (il matrimonio durò dal 1952 al 1962), ma intrattenne pure una relazione di quasi sette anni con Noemi Garofalo: all’epoca il loro flirt rimase segreto, venendo poi a galla negli anni con tante ammissioni e la querelle legale di cui abbiamo detto. Dopo della soubrette, sarà Patrizia Baldi a fare breccia nel cuore di Claudio Villa mentre Noemi continuerà a crescere i due figli avuti da quella storia prima da sola e poi assieme al nuovo compagno Elio, l’uomo che Manuela Villa considererà per tanti anni come il vero padre. A dire la verità la Garofalo è stata sempre molto discreta, non rivelando mai alla stampa troppi dettagli di quella liaison: in occasione di una ospitata a ‘La Vita in Diretta’, la figlia ebbe modo di dire “Spero sia orgogliosa di me per il mio traguardo di oggi, si sarà sicuramente fatta un sacco di risate…”.

In passato Manuela Villa ha parlato ancora di mamma Noemi, dedicandole una canzone e regalando anche un piccolo ritratto di vita famigliare con lei: nel brano “Sei nell’aria” la diretta interessata ha ammesso di aver voluto ricercare “il tocco, la presenza di mia madre, giravo per casa e a un certo punto mi sono messa al piano forte e ho cominciato a suonare”. Da lì è nata poi la prima strofa della canzone e poi il ritornello con quelle parole che per lei vogliono dire molto: “Un pezzo molto dolce e straziante (…) L’ho scritto in un momento di desolazione” dice a proposito della canzone interpretata assieme a Fabio Armiliato. “A casa il Natale lo vivo in maniera molto malinconica, soprattutto da quando non ho più mia mamma, il fulcro della famiglia: era lei che cucinava, apparecchiava e ci radunava tutti insieme, riempiendoci il cuore d’amore” ha ricordato Manuela.











