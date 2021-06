Noemi Garofalo, mamma di Manuela Villa/ Per sette anni al fianco del Reuccio

Chi è Noemi Garofalo, mamma di Manuela Villa

Noemi Garofalo, scomparsa nel 2013, è stata legata al cantante Claudio Villa, da cui ha avuto due figli: Claudio Jr., nato nel 1962, e Manuela, nata nel 1966. Dopo dopo dieci anni di matrimonio, Villa si separò dalla moglie Miranda Bonansea (con cui aveva avuto un figlio, Mauro) e iniziò una relazione con la ballerina siciliana che aveva lavorato con lui. La storia d’amore durò sette anni. I due figli, Claudio e Manuela, sono cresciuti con Elio, il nuovo compagno della madre, senza conoscere l’identità del loro vero padre che non li aveva ufficialmente. Nel 1978, a 12 anni, Manuela ha scoperto che quello che aveva sempre creduto suo padre in realtà a livello biologico non lo era: “Il mio papà è Elio, l’uomo che mi ha cresciuta, mentre mio padre è l’uomo che mi ha permesso di nascere. Io ho chiamato Elio papà sin dal primo momento”, ha raccontato nel 2019 in un’intervista a “Vieni Da Me”.

Claudio Villa, padre di Manuela Villa/ Il dramma del rifiuto e la lunga battaglia per il riconoscimento

Noemi Garofalo: una vita lontano dai riflettori

Noemi Garafolo si è trovata più volte a rispondere alle domande dei figli, Claudio e Manuela, sulle loro origini. Manuela quando era piccola si era sempre chiesta perché avesse un cognome diverso rispetto a sua sorella: “Ma mamma mi rispondeva che il prete si era sbagliato”, ha spiegato in diverse occasioni la cantante. Noemi Garofalo, ballerina di origine siciliane, è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, anche perché il primo figlio Claudio Jr. è nato quando la sua relazione con il Reuccio era ancora segreta. La relazione emerse negli anni, ma la donna è sempre stata molto discreta nel raccontarla e nel raccontarsi. Poco dopo la nascita di Manuela, finì la loro relazione: infatti Claudio Villa, nel 1973, si innamorò di Patrizia Baldi, che sposò in Campidoglio il 18 luglio 1975.

