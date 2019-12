Noemi/ Gli auguri social a Papa Francesco e le polemiche choc (Natale in Vaticano)

Noemi sarà tra gli ospiti del concerto di Natale in Vaticano. A un passo dalla sua partecipazione al consueto evento di beneficenza, in onda oggi, nella prima serata di Canale 5, la cantante ha pubblicato un breve messaggio sui suoi profili social, dove ha ripercorso il ricordo di quell’incontro che non ha mai dimenticato. “Tanti auguri Papa Francesco!”, scrive l’artista approfittando del compleanno del Pontefice – Sei un esempio di coraggio e umanità per tutti noi. Grazie – aggiunge Noemi – per ricordarci sempre che siamo tutti fratelli figli della stessa terra”. L’immagine, che immortala Noemi nell’istante esatto in cui stringe la mano a Papa Francesco, ha ottenuto oltre 11 mila like; ma non sono mancate polemiche e commenti al vetriolo, soprattutto da parte di chi l’ha accusata di eccessivo buonismo. “Quanti immigrati/fratelli ospiti a casa tua?”, e ancora: “Ciao Noemi, ti ci metti anche te? Pensa a fare quello che sai fare ed anche molto bene, cantare. Per il resto, tutti della stessa terra sì, ma completa men te diversi”. Immediata la risposta della cantante, che ha bloccato ogni polemica con un laconico: “vi prego non strumentalizziamo politicamente un incontro che per me è stato bellissimo…”.

Tempo di bilanci per Noemi

Noemi ha chiuso il 2019 formulando una riflessione sui suoi profili social. In uno scatto che la immortala immobile, al centro di due corsie in un tunnel, si chiede dove la condurrà il nuovo decennio che si aprirà da qui a breve, forte del successo ottenuto da quando, nel 2009, ha dato inizio alla sua avventura nel mondo della musica: “20 dicembre 2019. Pensieri di fine decennio – scrive noemi su Instagram – Strade. Tutte portano a Roma o così dicono. Chissà dove portano invece queste due al mio fianco che ho trovato vuote, stranamente vuote – non è Photoshop, giuro – in questi giorni in cui tutto è pieno. Pieno – scrive in particolare Noemi – di gente di luci di Natale, di amore, di frenesia, di corse, di regali, di “cosa gli compro quest’anno”. E sul finire di questo decennio che ha cambiato tutto per me mi chiedo dove mi porteranno le mie strade, di nuovo – conclude l’artista – E le vostre invece?”

Noemi madrina di “Play – Storie che cantano”

Protagonista della serata di beneficenza in onda su Canale 5, non è la prima volta che Noemi partecipa a un evento benefico. Nelle scorse settimane è stata la madrina dell’evento Play – Storie che cantano per Voltati Guarda Ascolta, che si occupa di dare voce alle donne malate di tumore al seno: “è una campagna in cui si usa la musica per dare spazio e luce a una relata molto importante, che è quella delle donne con il tumore al seno metastatico”, ha detto la cantante intervistata da Voci.fm. “Le canzone sono tutte diverse tra di loro, però tutte esprimono una grande empatia sul tema senza essere troppo scontate o sdolcinate. È un percorso bellissimo – ha aggiunto l’artista – tre anni fa Voltati Guarda Ascolta ha iniziato a raccogliere le storie di queste donne, un anno dopo da una di queste storie è stato creato un corto, quest’anno usare il linguaggio della musica è meraviglioso e io – ha concluso – in questa cosa mi sento a mio agio.



