Noemi, “Glicine”/ Dal “miracolo” del metodo Tabata al “buco nero” Neffa… (Sanremo 2021)

La terza serata del Festival di Sanremo 2021 è stata dedicata alle cover di alcuni indimenticabili brani della musica italiana. Noemi ha interpretato insieme a Neffa il brano “Prima di andare via”, grande successo del cantautore campano. La loro esibizione non è iniziata sotto i migliori auspici: in tanti hanno notato che Neffa non ha aiutato Noemi a scendere le scale dell’Ariston. Ma qualcosa è andato storto. Fin dai primi minuti dell’esibizione qualcosa non andava bene con il microfono e con l’audio, tanto che Neffa non era e in sincronia con la base suonata dall’orchestra. “Vi garantisco che è successo qualcosa nella trasmissione, perché io ero preciso sulla base. Mi dispiace se è sembrato che andassi storto, perché ci tenevo, anche e soprattutto per Noemi che è superbrava, a fare bene la cosa. Vi garantisco che la stavo facendo bene”, ha spiegato Beffa al termine della serata, come riporta Fanpage.it

Noemi: fuori dalla top ten della classifica di Sanremo 2021, risalirà?

Purtroppo, però, il disguido tecnico ha influenzato il posizionamento in classifica di Noemi. La cantante, infatti, dopo la prima serata si era classificata seconda alle spalle di Annalisa con “Dieci”, mentre al termine della seconda serata quando è stata resa nota la classifica complessivo dei 26 big (secondo la giuria demoscopica), Noemi è scesa in quinta posizione. Il duetto con Neffa, invece, nella classifica delle cover è arrivato solo al diciassettesimo posto. Al momento Noemi è fuori dalla top ten della classifica generale. Ma siamo certi che con la sua seconda esibizione di “Glicine”, che questa sera sarà votata dalla giuria della Sala Stampa, riuscirà a risalire in classifica. Il brano rispecchia la metamorfosi che l’artista ha affrontato come artista e come donna: “Con Glicine vi voglio raccontare la nascita di una nuova forza, di una nuova consapevolezza. Ora sono orgogliosa di indossare le mie emozioni”, ha scritto su Instagram.⁣



