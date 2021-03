Noemi, “Glicine”/ Un inno alla forza di ritrovarsi (Sanremo 2021)

Noemi rientra nell’elenco dei candidati alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2021 con la sua “Glicine”. Al termine della quarta serata la 39enne si è posizionata al decimo posto in classifica ma il televoto potrebbe consentirle una scalata. La sua interpretazione di ieri ha confermato ancora una volta le sue enormi qualità canore, rafforzate dal bellissimo testo del brano.

Vestita da Dolce & Gabbana, Noemi ha colpito i suoi fan per i look super trendy: nella serata d’esordio di martedì si è presentata con un abito ricoperto di cristalli, molto sexy e davvero glam. Nella serata di giovedì, invece, ha vestito un top con pantaloni oversize che le hanno conferito grande eleganza. Ieri ha osato con una maxi-scollatura che ha affascinato tutti, basti pensare ai tantissimi commenti registrati sui social network. C’è grande curiosità di conoscere la mise scelta da D&G per la finalissima di oggi…

NOEMI, “GLICINE” HA CONVINTO TUTTI

Il brano “Glicine” portato in gara da Noemi a Sanremo 2021 è stato scritto da Ginevra Lubrano, Francesco Fugazza, Tattroli e Dario Faini, che ne ha anche curato la produzione con il suo team di producer chiamato Dorado Inc. e i Muut. L’artista lanciata da X Factor si è presentata all’Ariston dopo un rinnovamento profondo che l’ha portata anche ad esplorare delle sonorità diverse, con colori inediti della sua voce. La canzone racconta la storia di una donna che riesce a scoprire dentro di sé la forza di rinnovarsi nel momento della fine di un amore, forze che ha trovato anche la Noemi di oggi.

Come dicevamo, il brano di Noemi ha ricevuto un buon riscontro dalla Sala Stampa ma anche dal pubblico, ecco una serie di reazioni sui social network: «La canzone di Noemi è una di quelle che al prima ascolto dici “carina”, dal secondo ascolto in poi ti arriva sempre di più e la inizi a cantare. Per me almeno da top 10», «Dardust ha firmato un altro capolavoro, la canzone di Noemi è da podio a mani bassissime», «Noemi pazzesca. Lei resta in quella dimensione di ballata anche tipica sanremese. Ma lo fa bene. Non è mai noiosa. La differenza tra chi è e chi cerca di fare si vede sempre».



