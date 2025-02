La cantante Noemi partecipa a Sanremo 2025 con la canzone “Se t’innamori muori“, scritta per lei da Mahmood e Blanco, un brano che già in occasione della presentazione ufficiale aveva descritto come “Emozionante e forte, cucito addosso a me” non solo per lo stile musicale ma anche per la tematica trattata che parla del coraggio di amare. L’artista, il cui vero nome è Veronica Scopelliti, ha da poco compiuto 43 anni e nella sua carriera ha già ricevuto numerosi riconoscimenti e successi, arrivando anche ad approdare in televisione come attrice nella serie “Adorazione“, si è raccontata molte volte senza nascondendo la propria fragilità, specialmente in alcuni momenti della vita segnati da disagi psicologici e disturbi alimentari.

Tra questi, l’episodio di body shaming, che ha ricordato anche nel corso dell’intervista a Belve, avvenuto proprio a Sanremo quando fu criticata per il suo aspetto fisico e giudicata nel paragone con la Hunziker che indossava lo stesso vestito. La sofferenza in quel caso fu talmente grande che reagì con un drastico cambiamento, una dieta unita allo sport che poi ha rimodellato completamente il suo corpo.

Noemi: “Ho avuto storie d’amore tossiche, è difficile uscirne, bisogna chiedere aiuto”

La carriera artistica di Noemi è iniziata molto presto, già da bambina infatti, prima della passione per la musica la cantante ha avuto esperienze televisive, come protagonista di uno spot di pannolini per bambini, al quale ha partecipato a soli 19 mesi grazie alla madre che aveva insistito a portarla al provino nonostante il padre fosse contrario per paura dello stress. Ora, arrivata alla partecipazione a Sanremo poco dopo il debutto da attrice, ha dichiarato in una intervista a Vanity Fair che il palco dell’Ariston resta sicuramente una occasione più emozionante rispetto al set perchè: “In pochi minuti devi dare il massimo e non hai il tempo di ripetere come sul set“.

Per quanto riguarda la vita privata, Noemi ha sempre dichiarato di vivere una relazione felice e stabile con il marito, il musicista Gabriele Greco, sposato nel 2018, che è stato un supporto importante nei momenti più difficili. Tuttavia, nel passato, ha confermato di avere avuto alcune storie d’amore tossiche, quei tipi di rapporti che possono capitare a tutti e di cui dice: “Bisognerebbe parlarne di più ai giovani, specialmente sui social“, perchè è difficile uscirne, infatti conclude: “Io mi sono dovuta rivolgere ad un terapeuta, da sola non ce l’avrei fatta“.