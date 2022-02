«Ero super emozionata all’inizio, mi batteva il cuore tantissimo. Sono riuscita a divertirmi. Questa canzone è molto autobiografica, racconta tanto di me», così Noemi è tornata sull’esordio al Festival di Sanremo 2022 di martedì. Ospite di Oggi è un altro giorno, l’artista capitolina ha parlato del suo brano “Ti amo non lo so dire”: «Per me le parole diventano proiettili, è vero, sono molto emotiva».

«Non ho paura di raggiungere me stessa, la cosa bella è riuscire ad abbracciarsi», ha proseguito Noemi nel corso del dialogo con Serena Bortone: «Io ti amo l’ho detto? A mio marito l’ho detto sì. Non mi ricordo se l’ho detto prima io a lui o lui a me, ho una memoriaccia (ride, ndr). Lui mi ha detto ti amo quando io volevo fare delle scommesse su di me, ci sono tanti modi di dire ti amo».

Noemi: “Ho voluto resettare gli equilibri della mia vita”

Noemi ha poi aggiunto sul rapporto con il marito Gabriele Greco, sposato nel luglio del 2018: «Volevo resettare gli equilibri della mia vita, lavorare su me stesso e non ho avuto paura di come sarebbe andata a finire. Lui si è fidato di me e per questo forse mi ha detto ti amo, sono molto contenta di questo». Tantissimi complimenti per Noemi dallo studio, ma l’artista ha tenuto a precisare di avere numerosi difetti: «Sono testarda, molto testarda. Di difetti ne ho tanti, chi mi conosce da vicino lo sa. Lascio il meglio di me per le persone e per il palco (ride, ndr)». La cantante, nuovamente protagonista sul palco dell’Ariston questa sera, ha promesso nuove emozioni: «Stasera si replica, spero di emozionarmi e di divertirmi. Look? Cambierà qualcosa, ma il vestito più bello sarà la mia canzone e spero che la apprezzerete».

