Noemi incanta a Sanremo 2022 con trasparenze e scollatura/ Il web in tilt: “Una dea”

Non solo canzoni durante la prima serata del Festival di Sanremo 2022, ma anche abiti e look mozzafiato. E’ quello che ha sfoggiato Noemi che, tornato sul palco del Teatro Ariston per la settima volta nella sua carriera, ha lasciato letteralmente senza parole sia il pubblico presente in teatro, ma anche i telespettatori. Bellissima, con un fisico al top della forma, Veronica Scopelliti, il suo vero nome all’anagrafe, ha indossato un abito che ha esaltato la sua bellezza mettendo d’accordo, sui social, donne e uomini che hanno approvato la scelta e promossa a pieni voti l’outfit della cantante.

TESTO TI AMO NON LO SO DIRE, NOEMI SANREMO 2022/ Un amore finito e complicato

Con il brano “Ti amo non lo so dire”, Noemi è stata tra le prime artiste in gara a salire sul palco dell’Ariston. La discesa delle scale ha messo immediatamente in evidenza il look della cantante, mai banale e sempre ricercato e perfettamente in linea con la sua immagine. Una scelta che ha mandato in tilt i social che si sono inchinati di fronte alla sua bellezza.

Il dimagrimento di Noemi/ Quale dieta ha seguito? Come si chiama e come funziona

Noemi, il look di Sanremo 2022 conquista tutti

Noemi ha deciso di osare durante la prima serata del Festival di Sanremo 2022 ed è stata premiato perchè l’abito da dea in rosa cipria firmato Albera Ferretti ha conquistato davvero tutti. Le trasparenze e la profonda scollatura sul decolletè e sulla schiena hanno donato all’artista un pizzico di sensualità in più che ha fatto perdere la testa ai suoi fan.

Sui social è un trionfo di complimenti per la bellissima Veronica che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui indossa l’abito portando a casa migliaia di like e di commenti che esaltano la sua bellezza. “Una dea“, scrive qualcuno. “Semplicemente stupenda”, aggiunge un altro. E ancora: “Stupenda”, “Pazzesca”, “Sei un fenomeno di bravura e bellezza“. Promozione a pieni voti, dunque, per Noemi che, durante la terza serata di giovedì 3 febbraio, tornerà a sfoggiare un altro abito.

Noemi canzone "Ti amo non lo so dire"/ Sanremo 2022: brano suggestivo e contemporaneo





© RIPRODUZIONE RISERVATA