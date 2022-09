“Noemi innamorata di Totti? Ecco la verità”/ Parla Alex Nuccetelli “Ilary? Certo che rilascerà un’intervista”

ALEX NUCCETELLI SU NOEMI E TOTTI: “LEI INNAMORATA? LA VERITÀ È…”

Lunga intervista rilasciata da Alex Nuccetelli, amico fraterno di Francesco Totti, a I Fatti Vostri su Rai Due. Salvo Sottile ha incalzato il suo ospite su Noemi Bocchi, la nuova fidanzata del Pupone, cercando di capire i tempi del loro avvicinamento: “Noemi? È stata molto carina e all’inizio era perplessa, non voleva caratterizzare questa situazione. Simile a Ilary? No, diverse fisicamente e caratterialmente, anche se sono due bellissime ragazze. Innamorata di Francesco? Francesco fa innamorare tutti, anche gli amici, anche io sono innamorato, assolutamente sì”.

Alex Nuccetelli bacchetta Totti: "Ascolti meno i legali!"/ "L'amante di Ilary? So a chi lui si riferisce ma…"

In merito al famoso video di una festa in cui si vedono Noemi Bocchi e Francesco Totti, Alex Nuccetelli spiega: “Nel video della festa Noemi stava al mio tavolo, Francesco al suo, si sono ri-notati dopo essersi visti in Sardegna (la famosa sfida a padel ndr) e poi si sono rivisti in un altro locale mio e in un altro evento fatto in una casa. Io credo che c’era già un distacco fra Totti e Ilary, non so dirti da quanto, le voci in giro sono tante”. Secondo Alex Nuccetelli il Pupone ha avuto un momento di debolezza: “Io Francesco l’ho sempre visto devoto, quasi plagiato verso la moglie, un rapporto fortissimo. Sono convinto che fino a poco tempo non avrebbe mai resistito alle avance della moglie. Cosa è successo? Era un po’ triste, ha avuto un po’ di depressione, l’abbiamo visto cambiare di umore… Francesco è un giocherellone”.

Ilary Blasi replica a Francesco Totti a Verissimo?/ Tra gli ospiti 2022 della Toffanin…

ALEX NUCCETELLI: “FIGLI DI TOTTI E ILARY BLASI SONO DEI PRIVILEGIATI”

Sulle indiscrezioni secondo cui Ilary Blasi pedinava e faceva spiare Totti, Alex Nuccetelli non si sbilancia: “Penso per la gelosia, ma penso che vogliano fare qualcosa di consensuale e di sereno”. Sulla possibile risposta di Ilary Blasi all’intervista di Totti al Corriere: “Ilary in tv a rilasciare interviste? Lo farà e lo ha fatto anche in passato. Ho letto tante cose che potrebbero sembrare denigratorie fra quelle dette da Ilary su Totti che fanno capire la devozione del marito nei confronti della moglie”. Sull’affermazione ‘Cose che possono rovinare 50 famiglie’, l’amico di Totti replica: “Compresa la tua e non è elegante”.

LEGGI ANCHE:

Cazzullo “Intervista Totti? Ci conosciamo dal 2002”/ “Rolex? Non è la parte migliore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA