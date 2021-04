Noemi, intervista Le Iene/ Video: “Ho subito bullismo per il mio peso”

Noemi, al secolo Veronica Scopelliti, è stata intervistata da Le Iene a 5 anni dalla sua prima intervista singola nel 2016. La cantante romana nell’ultimo periodo ha seguito una dieta ed è dimagrita: oggi pesa 57 chili. “Prima ho subìto bullismo per il mio peso. Ci ho messo tanta testa per perderlo. Anche se ora mi insultano perché sono dimagrita. C’è sempre qualcuno a cui non gli va bene. Forse perché vede nell’altro qualcosa che gli manca. La mia paura è che la maleducazione dei social arrivi nella vita vera”, ha detto Noemi. Cinque anni fa, aveva detto di essere legata a Gabriele Greco: nel 2018 i due, che convivevano già da tempo, si sono sposati nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. “Al matrimonio c’era anche Morgan che ha suonato l’organo, per fortuna non ha preso fuoco…”, ha scherzato la cantante.

Gabriele Greco, marito Noemi/ "Mi è stato molto vicino durante il mio cambiamento..."

Noemi: la musica non è “gender free”

Noemi ha rivelato che il marito Gabriele Greco ha preso il Covid, ma lei no: “Sto attenta, perché ho paura di attaccarlo a qualcuno meno forte di me. E comunque mi farò il vaccino”. Noemi in passato ha detto che ‘le donne sono fatte per essere madri’ e ancora oggi la pensa così: “È una parte bellissima della vita di una donna” e non esclude un giorno di diventare mamma. La cantante si definisce “una donna che ama le donne e una donna che ama gli uomini che amano le donne”, ma al ristorante le piace pagare alla romana. Se un papà vuole fare il “casalingo” ben venga. È favorevole all’aborto, al divorzio e all’eutanasia. Noemi ha anche ammesso che il mondo della musica “non è proprio gender free”, ma le piace così tanto cantare che lo farebbe anche gratis. Clicca qui per vedere l’intervista de Le Iene a Noemi

