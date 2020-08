Noemi/ La cantante è incantevole al mare con la chitarra e i fan…

Noemi si sta dedicando ad un momento di puro relax. Rossa più che mai, la cantante ha deciso di ritagliarsi uno spazio tutto suo al mare e di certo non ha dimenticato di portare con sè gli strumenti del mestiere. Armata di chitarra e con indosso solo costume e pareo, Noemi sfoggia il suo sorriso migliore e la felicità di quel momento. Un fisico perfetto il suo, come dimostrato da uno scatto precedente realizzato in Puglia. Un solo top traforato, jeans chiari e quello sguardo magnetico che valorizza ancora di più la luce che riesce a trasmettere. Anche i fan non hanno potuto fare a meno di notare il grande cambiamento dell’artista: “Sembri pervasa da una luce fortissima”, ha scritto qualcuno su Instagram, mentre altri si limitano più che altro a chiedere a Noemi quando pubblicherà il prossimo disco. Oggi, sabato 1 agosto 2020, Noemi sarà una delle ospiti che vedremo a Una storia da cantare, in replica nel prime-time di Rai 1. In quest’occasione, la cantante interpreterà L’emozione non ha voce. Un brano del ’69 del Molleggiato, che la cantante ha scelto di dedicare ai suoi genitori, una coppia solida che resiste nel tempo. Clicca qui per guardare il video di Noemi.

Noemi, un fisico scolpito con lo sport

Noemi è riuscita a sorprendere i fan quando si è presentata sui social con un fisico statuario, in barba alla ‘quarantena dell’ingrasso’. Da quanto possiamo apprendere dai suoi profili social, la cantante ha deciso di rimboccarsi le maniche e dedicarsi allo sport, adottando in aggiunta un’alimentazione sana che l’ha aiutata a scolpire ancora di più il fisico. “Nuova filosofia di vita: tenersi in forma in settimana per stare rilassati nel weekend”, ha scritto in un post un po’ di tempo fa, “consiglio semplice, pratico e devo dire anche abbastanza efficace. Quanti di voi tradurranno questa teoria in pratica?”. In base a quanto rivelato dai giornali di gossip, Noemi avrebbe addirittura perso 20 kg e in pochissimo tempo. Possiamo immaginare che sia seguita da un team di esperti e che non abbia lasciato nulla al caso, soprattutto a giudicare dalla pelle elastica e invidiabile che avvolge le sue forme perfette.

Foto, con la chitarra al mare

Visualizza questo post su Instagram Weekend vibes 🌊🎶 Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial) in data: 26 Lug 2020 alle ore 10:44 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA