Noemi, la canzone Ti amo non lo so dire “Sfida per tutti”/Figli? “Mi piacciono ma…”

Noemi, in gara al 72esimo Festival di Sanremo negli ultimi anni ha subito diversi cambiamenti, oltre a quello fisico che è il più evidente, la cantante ha anche abbattuto una corazza che la proteggeva dalle emozioni e con il suo brano in gara, intitolato “Ti amo non lo so dire” racconta un suo modo di vivere le emozioni dopo le numerose metamorfosi che la cantante ha vissuto negli ultimi tre anni. La cantante ha ammesso a Chi come: “Dire ti amo è la cosa più coraggiosa che si possa fare, in alcuni ambiti sono stata capace di dirlo ma ci sono dei ti amo che mi mancano”.

Uno dei tanti cambiamenti di Noemi è quello di voler cantare non più cose che avrebbe vissuto più avanti ma di “Di essere più consapevole e raccontarmi in tempo reale con la massima sincerità”. Il cambiamento fisico che ha visto la protagonista negli ultimi anni, come lei stessa ha confessato “È stata una conseguenza. Quando mi sono rimessa a fuoco ho detto: Questa non sono io. Mi sono accorta che non ero io ed è scattata la molla”.

Noemi al Festival di Sanremo 2022 gareggia con il brano “Ti amo non lo so dire” scritto da un altro concorrente in gara, Mahmood, che secondo la cantante “Le ha dato la possibilità di cantare parole intese” mentre il suo lavoro è stato intervenire sulla voce per adattarsi alla musica e al ritmo del brano concludendo: “È stata una bella sfida per tutti”.

Durante la sua intervista a Chi la cantante ha parlato anche dell’idea di avere figli confessando: “Mi piacciono da morire i bambini, ma, pensando che erediteranno il mondo, non mi piace molto il panorama che si vede oggi. E visto che non chiedono loro di nascere, aspetto di vedere come evolve la situazione”.

