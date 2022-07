Noemi/ L’amore per Gabriele Greco e la musica come collante

I fan si chiedono se tra Noemi e Carl Brave ci sia qualcosa in più di una semplice collaborazione professionale. I due intanto saranno protagonisti stasera, 26 luglio, di Battiti Live con la loro nuova hit dell’estate, Hula-Hoop. I fan si sono scatenati sui social network, come capita molto spesso quando vediamo un featuring tra due artisti famosi, ma va anche ricordato che la cantante romana classe 1982 è sposata con Gabriele Greco con la quale divide un rapporto veramente speciale. Senza contare che Carl Brave ha sette anni meno di lei, cosa che poi non è un motivo per spegnere un possibile amore, va aggiunto che anche lui è molto felice con una splendida relazione vissuta con la bellissima Eleonora Trezza. Il nome di quest’ultima è uscito meno di un mese fa dopo che per tempo si è parlato per l’artista di una donna misteriosa al suo fianco. E no, con Noemi oltre alla musica e all’amicizia non c’è altro.

Noemi e una splendida storia d’amore

Veronica Scopelliti, nota come Noemi, nasce a Roma nel 1982 e quest’anno ha compiuto i suoi primi quarant’anni e che dire una carriera di meritato successo. Vive a Londra città che lei ha dichiarato di amare per la sua vivacità e per le infinite possibilità che ha da offrire. Noemi si è sposata pochi anni fa con il fidanzato storico Gabriele Greco, i due hanno in comune l’amore per la musica. La collaborazione artistica è arrivata con il tempo e l’intesa è perfetta anche nel lavoro infatti Gabriele è entrato a far parte della band di Noemi e la scelta sembra essere un’ottima soluzione per entrambi. Spesso l’artista ha definito il suo un amore complice, dichiarando che il marito è un amico un confidente oltre che un compagno artistico anche un complice, nonostante che ammette la stessa Noemi i due abbiano caratteri diametralmente opposti, come il giorno e la notte e probabilmente funziona proprio perché sono capaci di compensare e completare l’uno le caratteristiche dell’altro.

Il percorso musicale di Noemi

Veronica Scopelliti inizia il suo percorso musicale molto piccola prendendo lezioni di piano e prosegue iscrivendosi all’Accademia delle arti a Roma. Sceglie il nome d’arte Noemi perché con molta probabilità sarebbe il nome che la madre avrebbe scelto per lei oltre a Veronica è breve orecchiabile e resta impresso proprio come la sua voce graffiante. Il successo vero arriva dopo la partecipazione a Xfactor non vince l’edizione ma la sua voce resta impressa e l’uscita del singolo ” Briciole” è per lungo tempo ai primi posti delle classifiche, uno tra i brani più ascoltati del 2008. Da quell’anno la sua carriera è stata in continua ascesa, collaborando con artisti come Fiorella Mannoia, Vasco Rossi, Marco Masini. Partecipa a sette edizioni del Festival di Sanremo e ognuna di queste apre la strada ad un nuovo successo che la vede protagonista nei concerti in tournée lungo tutto lo stivale, la dedizione al lavoro le fa stabilire il record di esibizioni in un giorno, entrando nel guinness world con 9 concerti consecutivi in dodici ore.

Un’estate rovente

Inutile dire che Noemi quando canta lascia il segno nel cuore la sua timbrica che ricorda il rhitmen blues e il soul malinconico, è così forte e coinvolgente che riesce a graffiare l’anima di chi l’ascolta. Lo scorso giugno si è esibita nel teatro Argentino Buenos Aires ed ecco che siamo pronti a applaudire Noemi nelle piazze italiane dal 26 luglio fino a fine settembre. “Hula hoop” il nuovo singolo per l’estate 2022 che vede Noemi collaborare con Carl Brave.fa parte del suo ultimo album dal titolo “Metamorfosi”.

Il video di Hula-Hoop di Noemi

