Noemi Letizia e Luigi Oliva stanno insieme/ Ex fidanzato Pamela Prati “nostro amore…”

Luigi Oliva, l’ultimo vero fidanzato di Pamela Prati, ha ritrovato l’amore con Noemi Letizia, la ragazza (oggi 29enne) divenuta celebre per via di quel suo 18esimo compleanno con tanto di visita da parte di Silvio Berlusconi ed attuale protagonista di The Real Housewives di Napoli. La neo coppia si è raccontata in esclusiva al settimanale Oggi. A prendere la parola è stata proprio Noemi, che ha spiegato: “Non credevo fosse possibile innamorarsi al primo sguardo, ma è stato proprio così”. Tra lei e Luigi Oliva – nome noto al gossip nostrano – si sarebbe trattato del più classico dei colpi di fulmine. Anche Oliva si sarebbe detto innamoratissimo al punto da ammettere: “Tra noi è nato un amore impetuoso, mi piacerebbe convivere già ora”. Noemi Letizia, dunque ha deciso di voltare definitivamente pagina dopo aver avuto due figli dall’ex marito Vittorio Romano e uno da Carlo Pica. Con Luigi, a quanto pare, è un amore importante e lo si comprende perfettamente dalle parole della stessa ex “Papi girl”.

NOEMI LETIZIA E LUIGI OLIVA STANNO INSIEME: LUI È L’EX DI PAMELA PRATI

Parlando in esclusiva con il settimanale Oggi, al quale ha confidato il suo nuovo amore per Luigi Oliva, ex di Pamela Prati, Noemi Letizia ha ammesso: “Luigi mi ha preso il cuore, la testa e l’anima. Il mio futuro lo vedo con lui, sono innamoratissima. Gli ultimi dieci anni sono stati difficili, ho fatto la mamma e basta. Ho messo da parte la mia felicità per il bene dei figli, volevo che godessero dei benefici di una famiglia. Ma se di famiglia non c’è niente, non ha senso rinunciare”. Letizia ha avuto una relazione di due anni con Carlo Pica dopo il precedente matrimonio durato appena due mesi con il rampollo della Napoli bene. Dopo le prime due gravidanze Noemi era stata colta da una brutta depressione a quanto pare ormai superata. Oggi però, nel suo cuore c’è un nuovo uomo, ed anche questa volta la differenza di età è importante: quasi 20 anni. A lei però sembra non importare dal momento che è la stessa a dire di sentirsene 50.

