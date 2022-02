Noemi: “Mahmood è un autore pazzesco”/ “La mia canzone l’ha scritta lui e…”

Noemi è intervenuta in qualità di ospite nel corso di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 2 febbraio 2022. La cantante si è esibita nella serata d’esordio della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con un brano scritto da Mahmood e intitolato “Ti amo non lo so dire”: “Sono molto contenta di questo. Lui è una gran persona, un autore pazzesco, con una grande modernità, un grande intuito per la contemporaneità delle melodie”.

Noemi incanta a Sanremo 2022 con trasparenze e scollatura/ Il web in tilt: "Una dea"

NOEMI, ELEONORA DANIELE: “QUESTO È IL SEGRETO DEL SUO SUCCESSO…”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Eleonora Daniele ha detto la sua su Noemi: “È una persona carina, che ti saluta, che non se la tira mai. Non si è montata la testa, ha mantenuto il suo equilibrio”. Le ha fatto eco Rosanna Fratello: “Questo è il vero segreto del successo”. Noemi, lusingata dalle belle parole che le sono state riservate dallo studio del programma della rete ammiraglia di viale Mazzini, ha asserito: “Adesso però mi monto la testa perché mi avete coccolato troppo”. A livello di interpretazione e di brano, invece, l’artista è stata promossa a pieni voti da tutti i giornalisti collegati stamattina dal teatro Ariston.

LEGGI ANCHE:

TESTO TI AMO NON LO SO DIRE, NOEMI SANREMO 2022/ Un amore finito e complicatoIl dimagrimento di Noemi/ Quale dieta ha seguito? Come si chiama e come funziona

© RIPRODUZIONE RISERVATA