Noemi “Metamorfosi? Mi sento a buon punto”/ Il marito Gabriele Greco “la mia forza”

Ci sarà anche la cantante Noemi nella nuova puntata di Battiti Live presenta “Msc Crociere – Il viaggio della musica” in onda questo lunedì 18 aprile 2022. La “rossa” della musica italiana negli ultimi anni ha dimostrato tutta la sua grande forza di volontà sfoggiando il grande desiderio di migliorarsi e di ritrovare se stessa. Un percorso lungo e per nulla semplice di vera e propria metamorfosi, che va ormai avanti da circa tre anni e che l’ha portata ad un cambiamento non solo esteriore ma soprattutto interiore. Grazie al perfetto e salutare mix tra dieta ed esercizio fisico, Noemi ha perso circa 15 chili ma a cambiare è stato soprattutto il suo approccio alla vita che le ha permesso di liberarsi di alcuni fardelli del passato. Indubbiamente il grande cambiamento ha contribuito al tempo stesso anche a darle nuova linfa in ambito lavorativo e dunque musicale.

Ma a che punto è attualmente la metamorfosi di Noemi? Glielo hanno chiesto su Instagram i suoi numerosi follower nel box dedicato alle domande e Noemi, diventata ormai fonte di ispirazione per molti, non si è tirata affatto indietro replicando: “Siamo sempre in metamorfosi secondo me, l’importante è avere sempre il coraggio di uscire dalla comfort zone. Io mi sento a buon punto, non mi sto tirando indietro rispetto a tutto quello che potrebbe succedere”.

Il marito di Noemi: cosa rappresenta per lei Gabriele Greco

Se è vero che tanto ha contribuito a fare la forza di volontà di Noemi, è altrettanto vero che un ruolo decisivo lo ha avuto nella sua vita una persona, Gabriele Greco. L’uomo, uno dei suoi musicisti, dal luglio del 2018 è anche suo marito. Un rapporto, il loro, che si è consolidato nel tempo diventando ormai imprescindibile. Era stata la stessa cantante, ospite di Verissimo a raccontare a Silvia Toffanin: “Mio marito c’è sempre stato, è tanto che stiamo insieme, sono più di 10 anni. È bello perché lavoriamo insieme e facciamo un sacco di viaggi insieme”.

Al marito Noemi ha sempre dedicato parole importanti. Sebbene la loro storia sia sempre stata caratterizzata dal massimo riserbo, nelle occasioni durante le quali le è stato chiesto della sua vita sentimentale, la cantante non ha affatto nascosto la grande importanza che ha avuto per lei: “Anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”, dichiarò su Gabriele Greco.











