Noemi non ha diffidato Barù al GF Vip/ La cantante smentisce: “È una fake news”

Noemi ha diffidato Barù? Corre ormai da qualche giorno l’indiscrezione secondo la quale la celebre cantante avrebbe diffidato il concorrente del Grande Fratello Vip dopo un’uscita poco carina avuta. “Gli devono tagliare le corde vocali”, è stato il commento di Barù a proposito di Ti amo non lo so dire, il brano che Noemi ha presentato al Festival di Sanremo 2022.

A ciò ne è conseguita la risposta su Instagram di Noemi: “Non si può piacere a tutti… Però perché tutta questa violenza?”. La questione è poi finita in secondo piano ma se n’è tornato a parlare negli ultimi giorni, dopo una confessione fatta dallo stesso Barù. Lo chef ha infatti confidato di essere stato diffidato da una cantante senza, però, farne il nome.

Barù diffidato da “una signorina che canta” ma non è Noemi

Durante una grigliata in giardino, Barù ha raccontato a Jessica Selassié di aver ricevuto una diffida, un provvedimento che non pare però preoccuparlo minimamente. “Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome. Ma se mi sveglio con quella musica lì che ca**o devo dire?”, ha spiegato il gieffino. Inizialmente la Selassiè si è detta confusa, poi ha ammesso di aver capito di chi si tratta. Una sequenza di avvenimenti che ha fatto immediatamente pensare all’uscita di Barù su Noemi, avvenuta proprio all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia ci ha pensato la cantante a smentire questa ipotesi, dichiarando: “È una fake news”.

