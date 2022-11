Noemi: “Non sono gelosa di mio marito Gabriele Greco”/ “Un figlio? Lo vorrei ma…”

Noemi: “Gabriele Greco? Non sono gelosa. Un figlio…”

Dal 2018, Noemi è sposata con il musicista Gabriele Greco. A Belve, la cantautrice racconta: “Non mi ricordo mai la data. Mi ricordo solo che faceva molto caldo. Siamo fidanzati dal 2008 e sposati dal 2018“. Quando Francesca Fagnani le chiede se sia monogamia o pigrizia, lei ci pensa qualche secondo, scherzando, e poi risponde: “Monogamia”. Lei, però, spiega di non essere gelosa né possessiva: “Non sono gelosa, la libertà è così bella. Poi ci vuole ossigeno nelle relazioni. Me la voglio rischiare e non voglio vivere nelle paranoie. Non sono una da controllo, ma che me frega. Poi se mi vuoi tradire, anche con la tabaccaia sotto casa, mica serve andare dall’altra parte del mondo”.

Riguardo la volontà di avere un figlio, che più volte aveva espresso in passato, Noemi rivela: “Il mondo sta andando in una direzione che non mi piace. Mi fanno riflettere queste ultime dinamiche nel mondo: le guerre… Mi fa un po’ paura tutti questi social. Ora tra un mese esce che sono incinta! Mi piacerebbe molto, bisognerebbe avere il coraggio a volte di fare un figlio“.

Noemi e Gabriele Greco: “La mia forza quando mollavo”

Tra Gabriele Greco e Noemi c’è un rapporto saldo e profondo. Qualche tempo fa, lei aveva raccontato: “Stiamo insieme da dieci anni e questi dieci anni sono volati. Anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”. Nei momenti più difficili della sua vita, anche quando si è allontanata completamente dalla sua famiglia, Gabriele è rimasto accanto a Noemi, sostenendola con la propria forza.

Nonostante il loro legame unico, lei si dice “non gelosa” del marito per carattere e non per disinteresse. Si fida infatti molto di Gabriele Greco e non ama controllare. Nonostante i dubbi, Noemi sembrerebbe intenzionata a diventare madre, al fianco di suo marito e il compagno di una vita intera.











