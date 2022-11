Noemi perchè è dimagrita e come funziona il metodo Tabata/ “Il paragone con…”

Noemi, ecco perchè è dimagrita

Noemi è in splendida forma. La cantante ha perso diversi chili seguendo un’alimentazione equilibrata e allenandosi quotidianamente. Una scelta che la cantante ha fatto per se stessa ritrovando una serenità che aveva perso. Sempre più bella e sicura di sè, in realtà, c’è stato un momento in cui la cantante ha deciso di rimettersi in forma. Tutto è accaduto sul palco del Festival di Sanremo 2018. Durante la partecipazione alla kermesse musicale si è ritrovata di fronte a commenti e meme che mettevano in paragone la sua fisicità con quella di Michelle Hunziker. E’ stato un momento che l’ha fatta molto soffrire come ha raccontato lei stessa a Belve.

“Mi sono sentita ferita, in quella foto per la prima volta ho visto la mia sofferenza, perché ci sono persone che sono abbondanti ma tu vedi che quella fisicità gli appartiene. Mi sono fatta un pianto e quella è stata la prima volta in cui mi sono detta che dovevo fare qualcosa”, ha spiegato la cantante a Francesca Fagnani.

Noemi: come funziona il metodo Tabata

Noemi è dimagrita seguendo un regime alimentazione e d’allenamento preciso. Come riferisce il Corriere della Sera, il regime alimentare scelto da Noemi si chiama Dieta META e ha permesso alla cantante di perdere diversi chili in un anno. A spiegare l’alimentazione seguita dalla cantante è stata Monica Germani, dietista, nutrizionista che ha seguito Noemi durante il suo percorso spiegando di aver dato a Noemi una dieta bilanciata non facendole rinunciare a niente. “Non aveva limitazioni su come cucinare gli alimenti e questo le ha permesso di riscoprirli, di riappropriarsi del gusto e di non vedere pranzo e cena come pasti tristi”, ha spiegato la cantante.

Accanto all’alimentazione equilibrata non è mancato l’esercizio fisico. Seguita da un personal trainer, si è affidata al metodo Tabata che consiste in un allenamento basato su una serie di esercizi ad alta intensità.











