Salirà tra poco sul palco dell’Ariston e non è la prima volta; già in altre edizioni la sua voce ha incantato la platea e i telespettatori e talvolta sfiorando anche podio e vittoria finale: stiamo parlando di Noemi a Sanremo 2025. Tra le artiste italiane più seguite e apprezzate, protagonista di una carriera scandita da successi senza sregolatezza e con un timbro graffiato che mira direttamente alle corde più emotive di chi ascolta. Tante sono le curiosità sulla cantautrice romana, anche distanti dagli aspetti prettamente artistici. In molti avranno notato un cambiamento fisico nel corso degli anni; Noemi quanto è dimagrita? Per quale tipologia di dieta ha optato? Questi alcuni degli interrogativi ricorrenti da parte di chi ama informarsi anche su aspetti lontani dalla musica quando si tratta di volti noti. La cantante non ha mai nascosto le ragioni del suo cambiamento fisico e anche i ‘segreti’ della corposa perdita di peso non per ragioni di ostentazione ma prettamente per stare bene con sé stessa.

“Non mi sentivo più rappresentata da come ero… Avevo voglia di riprendere il controllo della mia vita”. Queste le parole di Noemi – riportate da Il Mattino – a proposito del cambiamento fisico. Ma per quale tipologia di dieta ha optato Noemi – in gara a Sanremo 2025 – e quanto è dimagrita? Non si conoscono i dettagli del regime alimentare scelto dalla cantante ma sappiamo che il tutto è stato bilanciato in funzione di una corposa attività fisica, precisamente attraverso il metodo Tabata. In totale, pare sia riuscita a perdere 15 kg in un anno e mezzo.

Dieta Noemi a Sanremo 2025, non solo regime alimentare: cos’è il metodo Tabata?

Come spiega Il Messaggero, il metodo Tabata – attività per la quale ha optato Noemi unita ad una attenta dieta – prevede un allenamento muscolare focalizzato sia sulla potenza aerobica che muscolare; il tutto senza alterare il proprio stile di vita e senza ritmi necessariamente serrati. Questo dunque il ‘segreto’ del cambiamento fisico di Noemi a Sanremo 2025. Un percorso che unisce un regime alimentare ad hoc e una diligente e frequente attività fisica. Non vediamo dunque l’ora di vederla sul palco dell’Ariston dove la scena sarà anche della sua bellezza ma soprattutto della voce unica con la quale ha costruito il suo grande successo e seguito.