Noemi: “Sanremo 2022? Una bella sfida”/ “Voglio divertirmi, essere qui è un regalo”

È una Neomi raggiante quella che calca il palco di Sanremo per il secondo anno di fila. La quarantenne romana, nella conferenza stampa svolta a poche ore dal grande debutto al Festival, si è raccontata ai giornalisti con grande entusiasmo, svelando i suoi obiettivi per il presente e per il futuro. Nel suo presente c’è la consapevolezza, una parola a cui Noemi fa spesso riferimento durante la web conference: “Non ho mai fatto un lavoro di consapevolezza come in questi anni”, dice in apertura. Poi omaggia la canzone, come arte “perché la canzone è una grande rete”.

Il pezzo con cui gareggia al Festival di Sanremo 2022 si chiama Ti Amo non lo so dire ed è un brano a cui si sente già molto affezionata: “Una volta che cambi ristabilire le emozioni con le persone vicine è difficile, nascono infatti delle incomprensioni, a volte parlando ci facciamo male. Ti amo non lo so dire è una metafora pazzesca, ti amo è coraggioso”.

Noemi sostiene che il pezzo sia molto complesso da cantare, ma sottolinea gli stimoli che sente battere forte a poche ore dal debutto sul palco dell’Ariston: “Il pezzo è complesso da cantare, sarà una bella sfida, sul palco voglio sentirmi rilassata“. Nella conferenza stampa di Noemi, la parola cambiamento, come dicevamo, è ricorrente: “Le persone vicine a me rimasero destabilizzate dal mio cambiamento, perché cambiare porta tensioni”.

Ma il nodo cruciale è amarsi, più di ogni altra cosa: “Perché il cambiamento parte dalla testa, fondamentale è piacersi. Cosa mi aspetto da questo Festival di Sanremo? Voglio divertirmi, essere qui per è un grande regalo”, spiega Noemi. E a tal proposito avremmo voluto chiederle quale sia il suo legame con la città di fiori, ma lei torna sul significato affascinante di Ti Amo non lo so dire: “Io sono brava a cantarle le parole, sono una che ti amo non sa dirlo. Infatti questa canzone mi racconta tanto”.

