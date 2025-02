Un papà assente per motivi di lavoro, ma consapevole dei suoi limiti e delle difficoltà nel crescere una figlia che, nonostante le attenzioni della matrigna, si rivela indisponente. Di fatto è questo il pensiero dei telespettatori di C’è posta per te 2025, che sui social si sono scatenati contro Noemi per la sua indisponenza nei confronti del padre e della compagna di lui.

“Se avessi smesso di parlare a mia madre per ogni volta che ha detto che la casa non era un albergo ciao, penso lo dicano tutte le famiglie dell’universo #CePostaPerTe“, fa notare un utente. In effetti, la donna si è sentita una “lavandaia e portiera” per la ragazza, di cui si è presa cura senza farle mancare nulla, nonostante non fosse sua figlia e ne avesse altre da una precedente relazione.

“Palese che non ha avuto regole e non è stata seguita bene dai genitori #cepostaperte“, fanno notare sui social. Neppure le espressioni facciali convincono i telespettatori: “Dall’espressione non so se sta pensando di aprire la busta o al fatto che adesso è lì mentre, invece, poteva essere a un Rave“.

C’È POSTA PER TE 2025, SOCIAL INFURIATI CON NOEMI

“Cioè fatemi capire, io sto ascoltando due persone che hanno litigato per una doccia, o ho delle interferenze??? #cepostaperte“, fa notare un telespettatore di C’è posta per te 2025 basito per il fatto che per diversi minuti il confronto sia andato avanti per ricostruire una lite per un’amica, quando in realtà la ragazza è ferita anche dalle brutte parole rivolte alla madre non in presenza di quest’ultima.

“Era un’adolescente problematica come lo sono tantissimi ragazzi, ma diciamo che era un po’ abbandonata a se stessa. La madre era ad Ancona, il padre era assente e hanno scaricato tutto sulla compagna che però lei non conosceva bene e non è finita bene #cepostaperte“, l’analisi sintetica ma precisa di un altro utente.

“La maggior parte delle compagne dei padri si mette in mezzo tra padre e figlia e li fa litigare. Antonella l’ha accudita, le preparava colazioni, pranzi, cene, la portava a scuola e tante cose belle. E questa Noemi manco le era riconoscente, na faccia da schiaffi #cepostaperte“, scrive un altro.

LA PSICANALISI DI MARIA DE FILIPPI

Anche il tentativo di “psicanalisi” di Maria De Filippi, che si è seduta accanto a Noemi per provare ad avvicinarla al padre e alla compagna, nel tentativo disperato di evitare che chiuda la busta, ha compattato i social, divisi solo tra chi ha si è soffermato sulla conduttrice di C’è posta per te 2025 e chi non ha apprezzato le reazioni della ragazza. “Maria però ok comprensione ma questa però va ca**iata un pochetto né“, “Maria non aizzare la bestia che c’ha vicino pure il bicchiere, mo glielo tira appresso“, “Maria ha paura della ragazza” sono alcuni dei commenti.

Madonna il nervoso le facce di questa ragazza #cepostaperte — swami.c (@CorgioluSwami) February 8, 2025

palese che non ha avuto regole e non è stata seguita bene dai genitori#cepostaperte — 🦋 (@zaynsdarkeyes) February 8, 2025

Se avessi smesso di parlare a mia madre per ogni volta che ha detto che la casa non era un albergo ciao 😂 penso lo dicano tutte le famiglie dell’universo #CePostaPerTe — ℙ𝕒𝕟𝕟𝕒 (@SeriouslyPanna) February 8, 2025

Ma se parla con questi toni al padre come potrebbe avere rispetto per Antonella, e ci lamentiamo se quest’ultima ha sclerato….daiii #cepostaperte — ScocciataDallaNascita😒~KB~FNS💙 (@gif1093) February 8, 2025

Il solito problema dei figli dei genitori divorziati. Dal momento in cui tuo padre si sposa con un’altra donna e tu ci convivi assieme non puoi considerarla un’estranea altrimenti i rapporti andranno sicuramente male. #cepostaperte — Thiista (@Thiista24) February 8, 2025

Siamo abituati a vedere le

Compagne dei padri trattare male i figli .. ma questa signora grazie a dio la accolta in casa e ha fatto quella che doveva fare la

Madre. un po’ di rispetto cavolo ! #cepostaperte — Nadia💫 (@NAidan71) February 8, 2025