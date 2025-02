Per nonna Antonietta, dopo la toccante lettera scritta da sua nipote a C’è posta per te 2025, arriva una grande sorpresa: Amadeus e Giovanna Civitillo. Il conduttore abbraccia la nonna e le dice: “È una storia bellissima. Abbiamo conosciuto tua nipote che è una ragazza speciale e ha un grande cuore. Ascoltavo la lettera e non è la storia di qualcun altro, è quella di tutto noi, è un insegnamento. Ci siamo ritrovati tutti in questa storia, l’importanza che hanno i nonni che sono fondamentali, ti lasciano qualcosa che rimane per sempre. Voi siete in un mondo difficile, fatta anche di tanta cattiveria, ma la cosa più bella è l’amore.”

Giovanna Civitillo è invece commossa, rivelando di aver ricevuto da Noemi un grande regalo, perché nonna Antonietta le ricorda la sua di nonna che, purtroppo, non c’è più. La coppia dona alla nonna un elefantino portafortuna (che è la bomboniera del loro matrimonio), un soggiorno in una Spa e il consueto ‘regalino’ in denaro. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Noemi e sua nonna Antonietta a C’è posta per te 2025

La quinta puntata di C’è posta per te 2025 ha come sempre inizio con la storia di un regalo. Un filmato introduce in studio la coppia di ospiti della prima storia: Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo. Sono loro il dono speciale che Noemi vuole fare a sua nonna Antonietta, che è stata per lei la sua mamma. Noemi vuole dirle ciò che non le ha mai detto e abbracciarla per la prima volta. Aveva 14 anni quando la madre muore a soli 40 anni e lei rimane con i nonni. Da quel momento, la nonna cerca di fare tutto quello che faceva sua madre, accudendola e amandola.

“Io ho sempre visto i mie nonni sacrificarsi e io non sono mai riuscita a dire niente.”, ha raccontato la giovane Noemi a Maria De Filippi, che continua a narrare una storia toccante, che culmina con un altro evento drammatico: la morte del nonno. Dopo questa nuova perdita, la ragazza capisce che non può perder tempo e deve anzi dire alla nonna tutto quello che sente per lei.

Le toccanti parole di Noemi a sua nonna

È per questo motivo che Noemi ha chiesto l’aiuto di C’è posta per te 2025 e di Maria De Filippi. Nonna Antonietta non riesce a trattenere le lacrime di fronte alla scoperta che, dall’altra parte della busta, c’è sua nipote. Noemi le dice: “Ciao nonna, scusa se ti ho detto qualche bugia in questi giorni ma ci tenevo tanto che fosse una sorpresa. Sono qui perché voglio aprirti il mio cuore, perché quando provo a farlo a casa non ci riesco. Tu sei troppo importante per me, quindi se sono qui è perché voglio dimostrartelo.”