NOEMI, SORPRESA AI GENITORI A C’È POSTA PER TE/ Arriva Totti: “Una grande famiglia!”

Antonella e Massimo rimangono a bocca aperta quando dalle scale di C’è posta per te arriva il loro idolo: Francesco Totti. Dopo la gioia dei saluti, il calciatori si congratula per la bellezza della loro famiglia: “So che mi stimate come ragazzo ma anche come giocatore. Sappiate che trovare genitori come voi non è facile, una famiglia così presente, costante, che insegni valori come i vostri. Voi siete stati bravi a farle capire i valori giusti e poi credo che diventare nonni è una cosa bellissima.”

E non mancano doni per la coppia: due abbonamenti per vedere la Roma allo stadio, un divano letto per loro e un’altra sorpresa che però non viene svelata, probabilmente un contributo in denaro per la famiglia. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La nuova puntata di C’è posta per te ha come sempre inizio con la storia di un regalo. In studio fa il suo ingresso Francesco Totti: il calciatore è la sorpresa che Noemi vuole fare ai suoi genitori. Antonella e Massimo sono tifosissimi della Roma, tanto che ha dovuto chiamare suo figlio Christian, come il figlio di Totti. “Lei vuole chiedere a loro scusa per non essere stata una figlia perfetta e ringraziarli invece per esserlo stato.” racconta Maria De Filippi in studio.

Tutto inizia molti anni prima: a 16 anni Noemi incontra un ragazzo che alla mamma non piace ma lei ci esce lo stesso e rimane incinta. Quando i genitori lo scoprono, i due non la accusano ma la aiutano, standole vicino. Inizia così una parentesi molto complicata della loro vita, durante la quale Noemi viene però costantemente aiutata e sostenuta dai suoi genitori.

Noemi vuole dire grazie ai suoi genitori “davanti a tutti e non più soltanto per messaggino”. Antonella e Massimo non trattengono la commozione nello scoprire che dall’altra parte della busta c’è la loro bambina. Nunzia, al vederli, dichiara: “Stasera sono qui perché devo smettere di vergognarmi e mandarvi solo i messaggi, voglio aprire il mio cuore e dirv grazie per quello che avete fatto per me. Siete i genitori migliori del mondo e vi ammiro tanto. Non avete avuto una vita facile ma, nonostante ciò, non mi avete mai lasciata e, soprattutto, non mi avete mai giudicata”.

