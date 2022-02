Noemi spiega testo canzone Sanremo 2022, “Ti amo non lo so dire”/ “Forza e coraggio”

Noemi a Sanremo 2022 con il testo della canzone “Ti amo non lo so dire”: è il secondo anno consecutivo!

Noemi partecipa per il secondo anno di fila al Festival di Sanremo 2022: questa volta sul palco dell’Ariston porta il testo della canzone “Ti amo non lo so dire”. In passato sono state tante le soddisfazioni che Noemi si è tolta in occasione della kermesse ligure ed anche questa volta si augura di dare il meglio di sé. “Sono una donna che ama cantare e raccontarsi con la sua musica. Quando ho saputo che avrei partecipato per la seconda volta consecutiva a Sanremo ero colma di gratitudine, è un’emozione immensa. Ho chiamato subito il mio manager e poi la mia mamma, dato che mio marito era lì con me”, ha raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Inoltre, Noemi ha svelato il rituale che mette in atto prima di salire sul palco ad ogni esibizione. “Un bel respiro profondo. Lo faccio sempre, volontariamente o involontariamente, per mettere un punto e concentrarmi: la concentrazione lì è tutto”, ha ammesso.

Significato testo “Ti amo non lo so dire” canzone Sanremo 2022, Noemi: “Il mio modo di vivere le emozioni”

Noemi, nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato anche il significato del testo della canzone che ha deciso di portare al Festival di Sanremo 2022, dal titolo “Ti amo non lo so dire”. Il tema dell’amore, come in altre occasioni, è al centro deldel testo della canzone di Noemi per Sanremo 2022. “L’atmosfera del brano parla di forza, coraggio e racconta un mio modo di vivere le emozioni, in cui spero che il pubblico si ritrovi”.

Noemi, inoltre, ha consigliato al pubblico di sfruttare le sue note in una circostanza particolare: “È bello ascoltare questo brano mentre si corre in un parco, può dare una bella carica mentre ci si allena”, queste le sue parole. Probabilmente l’artista stessa ci ha già provato ed è riuscita a concentrarsi nel migliore dei modi per la training session. Noemi è un’artista particolare, straordinariamente brava. Stasera biosgnerà riascoltare la sua interpretazione del testo della canzone “Ti amo non lo so dire” per capire se potrà gareggiare per le posizioni alte e scalare la classifica si Sanremo 2022.

