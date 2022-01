Noemi, “Ti amo non lo so dire”, canzone di Sanremo 2022/ Il testo scritto da Mahmood-Durdust non convince?

Noemi,: significato e analisi della canzone “Ti amo non lo so dire” in corso a Sanremo 2022

Il brano che presenta Ti amo non so dire scritto dalla coppia Mahmood-Durdust avrebbe fatto pensare a qualcosa di più, invece non decolla. Si trascina stancamente, nonostante la sua vocalità sempre più matura, unica esponente si potrebbe dire in Italia del nu-soul. Ti amo non lo so dire è un uptempo che racconta il coraggio di superare la paura di prendere una posizione, di scoprire il fianco esprimendo i propri sentimenti, del cambiamento e delle sue conseguenze. La produzione conferisce al brano grande energia con un crescendo che esplode nel ritornello e il sinth che ricorda il battito del cuore. La voce di Noemi vola leggera su una melodia molto ritmica e serrata e dona al messaggio del testo colori inediti e luminosi. “Non saper dire ti amo è una metafora per poter spiegare questa fragilità” spiega la stessa Noemi. “Perché per dire ti amo ci vuole un coraggio immenso. Per raccontare questa dicotomia ho scelto un pezzo uptempo con un testo importante che ben rappresenta l’energia e l’equilibrio tra mente e corpo necessari per affrontarla”.

Noemi con Sanremo 2022 fa segnare la settima partecipazione al Festival

Una presenza fissa o quasi al Festival di Sanremo, con una traiettoria discendente. Per Noemi quella del 2022 è la settima partecipazione al Festival. È stata infatti in gara nel 2010, al debutto, arrivata quarta con Per tutta la vita; nel 2012 con Sono solo parole, scritta da Fabrizio Moro si classifica al terzo posto; nel 2014 quinta con Bagnati dal sole; nel 2016 con La borsa di una donna (di Marco Masini) arriva ottava; nel 2018 al quattordicesimo posto con Non smettere mai di cercarmi. Stessa posizione, 14esima, lo scorso anno con Glicine. Andrà meglio quest’anno? Difficile dirlo.

