Noemi/ Torna al Festival di Sanremo 2020? (Una serata di stelle per il Bambino Gesù)

Noemi sarà una delle artiste sul palco per aiutare i piccoli dell’ospedale pediatrico romano nell’evento ‘Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù‘. La cantante romana si ripresenterà sul palco dopo un lungo tour estivo durante il quale ha potuto dare sfogo alla sua anima più ‘soul’, rivisitando anche alcuni pezzi storici come ‘Vuoto a perdere’ o ‘Sono solo parole’ dando più spazio al lato più graffiante della sua voce. Per molti il tour estivo doveva essere una sorta di anteprima per un nuovo, atteso disco di inediti che per l’autunno avrebbe dovuto vedere la luce. Ma sembra ci sia stato un cambio di programma, con quella per il Bambin Gesù che potrebbe essere una delle rare uscite pubbliche autunnali di Noemi, che potrebbe stare preparando un inverno ruggente, da brava leonessa.

Noemi, Una serata di stelle per il Bambino Gesù: sarà tra i protagonisti di Sanremo 2020?

Noemi, oggi a Una serata di stelle per il Bambino Gesù, potrebbe far parte del gruppo di venti cantanti che animeranno l’atteso Festival di Sanremo 2020, che quest’anno sarà condotto da Amadeus. Dopo il biennio ‘Baglioniano’ si tratta di un’edizione molto attesa del Festival della Canzone Italiana, con Noemi che potrebbe far parte del gruppo e tornare a calcare il palcoscenico dell’Ariston che le ha sempre portato fortuna in carriera. Uscita dalla palestra televisiva di ‘X Factor’, col passare degli anni infatti la cantante capitolina ha ampiamente dimostrato di saper camminare con le proprie gambe, risultando una protagonista della scena musicale italiana. I cantanti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo saranno annunciati in diretta Rai il prossimo 6 gennaio, ma i bene informati parlano di una Noemi in pole position per poter tornare in gara nella città dei fiori.

Noemi, progetti lavorativi

Essere a Sanremo potrebbe influenzare molto i progetti lavorativi di Noemi. Questa estate si parlava insistentemente della cantante al lavoro con alcuni produttori tra i più importanti in Italia, come ad esempio Federica Camba e Daniele Coro, e si vociferava che alcune canzoni fossero già pronte, il che induceva i fans all’ottimismo verso una possibile uscita del disco già entro l’autunno. Sembra invece che tutti i progetti per Noemi siano stati rimandati all’inverno e questo combacerebbe perfettamente con l’eventuale possibilità di partecipare a Sanremo e utilizzare la canzone del Festival come singolo di lancio. Un’ipotesi che come detto troverà conferma solo alla fine delle Feste, nel frattempo Noemi ha aderito con convinzione all’iniziativa per il Bambin Gesù, registrando anche un video in cui ha chiesto pieno sostegno per l’evento.



