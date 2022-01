Noemi/ Una metamorfosi fisica e musicale, e ora c’è il Festival di Sanremo…

In attesa di partecipare alla sua sesta edizione di Sanremo ad inizio febbraio di questo anno, Noemi si gode il successo realizzato con la canzone Makumba della scorsa estate, e soprattutto, si prepara in vista della kermesse dell’Ariston. Noemi ha dichiarato infatti che il suo ultimo album pubblicato dopo un periodo di silenzio musicale di circa tre anni, dal titolo “Metamorfosi”, parla della sua rinascita personale e artistica. Proprio con questa ultima realizzazione musicale la cantante apre un nuovo periodo della sua carriera artistica, presentando al pubblico e ai fan uno stile armonioso, graffiante e colorato, un po’ diverso da quello con cui ha esordito agli inizi della sua carriera.

Elemento inserito nel suo percorso è stata proprio la partenza dalla estrema forza di classicità che l’ha sempre caratterizzata, per essere trasformata in una elegante ed incredibile trasfigurazione della modernità. Il contatto con alcuni autori esterni al mainstream ma interessanti, ha spronato la cantante a evolvere dal punto di vista musicale, creando una voce e delle sfumature diverse ma originali. Oltre alla musica, di recente Noemi è apparsa su alcune copertine di rivista femminili per sfoggiare il suo nuovo fisico.

NOEMI, LA METAMORFOSI FISICA DELLA CANTANTE: 20 KG IN MENO

La cantante ha dichiarato di essere dimagrita di ben 20 chili nell’ultimo anno, grazie ad un programma di dimagrimento tabata. Questo come ultimo step del complesso percorso interiore che ha condotto fino alla costruzione di una nuova figura di sé stessa. Noemi sarà una delle cantanti che verranno imitate questa sera durante il programma di Rai Uno Tali e Quali, giunto alla sua seconda puntata, e la voce dell’artista è caratterizzata da alcuni tratti unici che la rendono all’ascolto graffiante, potente, sabbiata e profonda. Per questi motivi imitarla potrebbe richiedere un complesso lavoro di studio e preparazione. Ciononostante, l’imitazione di Noemi e di alcuni suoi pezzi sono stati oggetto di spettacolo in Tale e Quale Show, in varie edizioni.

Ad esempio, a novembre del 2012, Noemi è stata interpretata da Barbara De Rossi con la performance del brano Sono solo parole; nel 2015 Bianca Guaccero ha addirittura vinto l’intera edizione del programma con un’esibizione interpretativa della cantante dai capelli rossi e lo stesso brano citato sopra. Altre imitazioni nello stesso programma televisivo risalgono al 2016 con Debora Iurato e il brano Sono solo parole; 2017 con Bianca Aztei e brano L’amore si odia; 2018 con Roberta Bonanno ed esibizione con il brano Vuoto a perdere, ed infine nel 2020, è stata Francesca Manzin ad interpretare Noemi ancora con Sono solo parole.



