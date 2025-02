Noi anni luce è un film di Tiziano Russo che racconta la storia di Elsa (Carolina Sala), una ragazza di 17 anni, molto impegnata nel canottaggio, che all’improvviso, durante una gara, ha un malore che le fa scoprire di essere affetta da leucemia. Così la sua vita cambia in modo radicale e il regista fa vedere come questo evento del tutto inatteso e drammatico provoca un contraccolpo psicologico e ha un effetto esplosivo sui rapporti più importanti, come quello con la madre e quello con le amiche.

Così inizia per Elsa il percorso in ospedale: è il dramma di una ragazzina di 17 anni buttata in un ambiente duro con regole a tratti implacabili e i volti degli infermieri inflessibili, almeno sembra, ma sarà tutto da vedere, segno di non doversi fidare sempre delle apparenze.

In questo andirivieni dentro la struttura ospedaliera accade un incontro che ha dall’inizio qualcosa di strano. Un ragazzo, Edo (Rocco Fasano), che sta raccontando a dei bambini anche loro malati delle storie: è una scena di grande umanità che prende la stessa Elsa.

Da qui inizia una nuova storia, tra i due si crea un rapporto, il misterioso Edo diventa un punto di riferimento alla scoperta della leucemia e della strada da prendere per tentarne la guarigione, il trapianto del midollo e la ricerca del donatore visto che con la mamma non è possibile.

A questo punto si apre una nuova vicenda, quella del padre di Elsa che lei non ha mai conosciuto, ma che diventa fondamentale perché rappresenta la possibilità più realistica del trapianto. Contemporaneamente il rapporto tra Elsa ed Edo assume risvolti inaspettati, il volto del ragazzo continua a cambiare e qui diventa affascinante l’analogia con la vita di una supernova la cui esplosione ha una luminosità impressionante.

I due ragazzi si trovano a guardare il cielo e a sorprendere un’esplosione luminosa, è questa una bellissima immagine che diventerà chiara seguendo la loro storia.

Elsa, aiutata da Edo, si mette in cerca del padre e lo trova scoprendo anche tutta la sua vicenda molto strana e sorprendente: qui si capisce che non basta trovarlo, ancor più difficile convincerlo a donare il midollo, in quanto l’uomo è un latitante.

La parte conclusiva del film Noi anni luce è un inanellarsi di sorprese, molto interessante nelle diverse situazioni che si creano l’emergere di una domanda decisiva: ma chi è l’altro? È definito da quello che ha fatto o da quello che dice di essere o da altro?

Così prende forma la questione vera del film Noi anni luce che riguarda la vita di tutti, la domanda sul volto dell’uomo, un volto che può persino essere come quello di una supernova che fa esplodere tanta luce.

Questo film Noi anni luce vale la pena vederlo, perché attraverso la storia di Elsa ci chiede di rispondere a una domanda che è dentro la vita di tutti: ognuno di noi chi è? Che cosa lo definisce? La leucemia definisce Elsa? E il padre è definito dall’essere un latitante? Ed Edo? Il personaggio più misterioso come ciascuno di noi e quelli che incontriamo, perché ogni essere umano ha un volto, un’apparenza, ma chi è è molto di più.

