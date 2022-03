Noi, anticipazioni prima puntata/ Family drama: la famiglia Peirò tra passato e presente

“NOI” LA FICTION RAI: TRAMA E CURIOSITÀ

Esordisce questa sera su Rai 1 “Noi”, la nuova fiction targata servizio pubblico e che nasce come un remake di “This is us”, la serie tv statunitense creata da Dan Fogelman e che, trasmessa dal 2016 allo scorso febbraio (quando si è conclusa con la sua sesta e ultima stagione), portava in scena un dramma famigliare narrato attraverso un cast corale e seguendo tre diversi archi narrativi e temporali. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa versione italiana, prodotta da Cattleya e 20th Television assieme e Rai Fiction, e che vede protagonisti, tra gli altri, Lino Guanciale e Aurora Ruffino, nei panni dei genitori Pietro e Rebecca, oltre a Dario Aita e Claudia Marsicano?

Ma cosa sappiamo della trama di questo nuovo prodotto seriale su cui la Rai punta molto, non solo a leggere i numeri della produzione e i nomi del cast ma anche dall’imponente battage pubblicitario che l’ha accompagnato nelle ultime settimane? La conferenza stampa di presentazione di “Noi” e le anticipazioni della prima puntata ci fanno capire come questo family drama si articoli come un continuo ‘dialogo’ e andirivieni tra passato e presente, con tre storie che vanno avanti in parallelo e che riguardano essenzialmente il nucleo composto dal capofamiglia Pietro Peirò e sua moglie Rebecca, genitori di tre figli, ovvero Claudio, Caterina e Daniele. Andiamo con ordine e proviamo a dipanare alcuni fili di una trama che si preannuncia molto articolata.

“NOI” ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA DEL NUOVO FAMILY DRAMA

La storia di “Noi” inizia nel 1980 e poi segue un doppio movimento, ovvero a ritroso e avanti nel tempo: nella prima puntata ci troviamo catapultati, di fatto in medias res, nelle vicende della famiglia Peirò quando Pietro e Rebecca decidono di sposarsi e avere dei figli. Insomma, quello a cui assisteremo è un viaggio lungo 30 anni e con i tre figli alle prese coi rispettivi problemi e ‘fotografati’ quando hanno tutti e tre compiuto 34 anni. Claudio è l’attore protagonista di una serie tv nazional-popolare di successo, mentre sua sorella Caterina insegna canto ma deve fare i conti con i propri demoni interiori e con la sua battaglia con il sovrappeso; infine Daniele è l’unico bambino di colore in una famiglia bianca e vive da tempo non solo con la convinzione di “non essere all’altezza” e di non meritare l’affetto dei suoi genitori adottivi.

A“Noi” Le vicende dei tre fratelli nel passato, presente e futuro servono anche ad attualizzare il loro rapporto coi genitori che della fiction sono il fulcro: come detto Lino Guanciale è un Pietro Peirò, uomo del Sud Italia di umili origini che cresce nella Torino operaia del Dopoguerra e la cui vita cambierà radicalmente dopo l’incontro con Rebecca e l’arrivo dei tre figli, tra avventure inattese e anche per lui la paura di non essere un genitore all’altezza. Aurora Ruffino, invece, è Rebecca, donna che, a differenza di Pietro, negli ambienti borghesi della Torino ‘bene’ ci è cresciuta: ma in lei vi è una voglia di ribellione e di fuga da un destino già scritto; per questo motivo insegue la sua passione per la musica in una band. E proprio durante un concerto conosce Pietro, il ragazzo che la conquisterà e le farà cambiare le sue idee sulla vita e la famiglia, nonostante i bellicosi propositi giovanili. Insomma, in attesa di capire cosa dirà la prima puntata di “Noi”, è chiaro che attraverso il percorso di questi cinque protagonisti si voglia mostrare non solo il modo in cui è cambiato il nostro Paese nel corso degli ultimi decenni ma anche come il futuro sia figlio del nostro passato ma spesso dia vita a esiti sorprendenti o totalmente inattesi…



