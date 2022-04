Noi, anticipazioni puntata 3 aprile 2022/ Mimmo si aggrava e Daniele decide di…

Noi, anticipazioni puntata 3 aprile. Rebecca ci riprova con il canto e…

Andrà in onda questa sera la quinta puntata della serie Noi con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Nella quinta puntata si farà un salto indietro nel tempo, al 1984. Rebecca e Pietro sono molto innamorati. Si sta per avvicinare il parto ma in Aurora monta il nervosismo. La giovane ha paura di non riuscire a rendere speciale il compleanno del marito. Nel presente, invece, Cate è continua a pensare con preoccupazione all’intervento del bypass gastrico mentre Claudio si sta mettendo alla prova a teatro e Daniele deve prestare molta attenzione al padre biologico Mimmo.

Nel decimo episodio di Noi intitolato Sposi, c’è un salto temporale. Siamo negli anni 2000. Rebecca si è nuovamente avvicinata alla sua passione da ragazza, il canto. I gemelli sono cresciuti, Rebecca ha ripreso a cantare in una band e il tempo da passare insieme si è ridotto all’osso. Ma Pietro non si stanca di sorprenderla con idee originali perché il suo amore per lei resta intatto. Nel presente Claudio è deciso a riprovarci con Sofia, il suo storico amore; Daniele continua ad avere problemi con il suo collega, che si comporta in modo scorretta e Cate, spaventata per l’operazione, si appoggia a Teo. I colpi di scena non mancheranno: le condizioni di salute di Mimmo, ad esempio, andranno incontro ad un netto peggioramento. Per questo motivo, Daniele deciderà di riportarlo a Napoli, la sua città natale.

La serie Noi ha registrato però bassi ascolti tanto che la Rai al momento tace sul rinnovo della seconda stagione. Lino Guanciale è un fuoriclasse della fiction e l’azienda si aspettava sicuramente dati di ascolto importanti. Intervistato da Repubblica, L’attore ha però risposto: “Era prevedibile. Ci aspettavamo che i fan della serie americana originale This is Us avessero da ridire, e anche che il mio pubblico faticasse con le novità strutturali, narrative della serie”. Lino Guanciale si è poi ulteriormente giustificato: “Questa novità arriva in un momento in cui o siamo proiettati sugli approfondimenti sulla guerra o non si accende la tv”.

Lino Guanciale ha sempre corso dei rischi e non ha mai mancato di esserne consapevole. Anche “La porta rossa” ha rappresentato una novità nel palinsesto televisivo ma la storia aveva catturato di più l’attenzione dei telespettatori. Lino Guanciale ha messo in guardia però i suoi fan: “Tornerò con serie più tradizionali come La Porta Rossa nel capitolo finale della saga lucarelliana. Ma anche Sopravvissuti che andrà ad autunno, coproduzione internazionale francese e tedesca, un thriller fatto da giovani sceneggiatori italiani, nuovo per il gioco di costruzione e suspense, è una concorrenza intelligente alle piattaforme, un po’ come Noi. Anche a costo di correre dei rischi di ascolto, ci vogliono queste novità che spostano in avanti le abitudini della tv, altrimenti si fanno sempre gli stessi minestroni”.











